США, Польша, Литва, Чехия, Украина и еще 24 страны осудили отключение интернета в Беларуси

Источник материала: Onliner

29 стран мира осудили отключение интернета в Беларуси «после сфальсифицированных президентских выборов». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа США. Помимо Соединенных Штатов, документ подписали Австралия, Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Литва, Чехия, Украина и другие государства.

«Мы глубоко обеспокоены и осуждаем частичное и полное отключение интернета, а также целенаправленную блокировку контента белорусским правительством», — говорится в заявлении. Авторы утверждают, что такие действия властей необоснованно ограничивают право на мирные собрания и выражение мнения.

«Вместе с ограничениями и запугиваниями в отношении оппозиционных кандидатов, а также массовыми арестами и задержаниями членов гражданского общества и журналистов, действия по ограничению доступа к интернету еще больше разрушают гражданскую активность», — добавили авторы заявления.

29 стран призвали белорусские власти воздержаться от блокировки интернета и фильтрации контента, а также соблюдать взятые на себя международные обязательства в области прав человека.