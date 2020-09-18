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США, Польша, Литва, Чехия, Украина и еще 24 страны осудили отключение интернета в Беларуси
Источник материала: Onliner
29 стран мира осудили отключение интернета в Беларуси «после сфальсифицированных президентских выборов». Соответствующее заявление
«Мы глубоко обеспокоены и осуждаем частичное и полное отключение интернета, а также целенаправленную блокировку контента белорусским правительством», — говорится в заявлении. Авторы утверждают, что такие действия властей необоснованно ограничивают право на мирные собрания и выражение мнения.
«Вместе с ограничениями и запугиваниями в отношении оппозиционных кандидатов, а также массовыми арестами и задержаниями членов гражданского общества и журналистов, действия по ограничению доступа к интернету еще больше разрушают гражданскую активность», — добавили авторы заявления.
29 стран призвали белорусские власти воздержаться от блокировки интернета и фильтрации контента, а также соблюдать взятые на себя международные обязательства в области прав человека.
внутренняя/уличная, всенаправленная, 4G, 10 dBi, разъем TS9
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29 стран мира осудили отключение интернета в Беларуси «после сфальсифицированных президентских выборов». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа...
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