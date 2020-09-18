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Lamborghini отметила выпуск 10-тысячного суперкара Aventador

18.09.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Lamborghini сообщила о достижении важного рубежа в производстве суперкаров с двигателем V12 — за девять лет завод в Сант-Агата-Болоньезе выпустил 10 тысяч экземпляров модели Aventador.


Юбилейным экземпляром стал родстер Aventador SVJ в сером цвете с красными декоративными элементами на кузове и двухцветной (красный и черный) отделкой салона по программе персонализации Ad Personam. 10-тысячный Aventador отправится к покупателю в Таиланде.


Купе Aventasor LP 700−4, оснащенное 700-сильным V12, дебютировало в 2011 году. В 2012 году компания представила открытую модификацию Aventador, получившую съемную двухсекционную крышу из углепластика. В 2016 году суперкар был модернизирован, получив форсированный до 740 л.с. атмосферный мотор объемом 6,5 л и приставку S в обозначении, а в 2018 году обзавелся «горячей» версией SVJ.

 
 
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В Lamborghini сообщили о достижении важного рубежа в производстве суперкаров с двигателем V12 - за девять лет завод в Сант-Агата-Болоньезе выпустил 10 тысяч экземпляров...
 
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