Топ-5 рублевых вкладов от 6 месяцев

Источник материала: Tut.by

Банки продолжают увеличивать ставки по депозитам. Неделю назад FINANCE.TUT.BY собрал лучшие вклады в рублях на 1−3 месяца . Сегодня посмотрим, сколько можно заработать на рублях на более длинных сроках — от 6 месяцев до года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырёх категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN.

Данные актуальны по состоянию на 7 утра, 18 сентября

Безотзывные вклады на 6 месяцев

По лучшим депозитам сроком около 6 месяцев предлагают ставки 13,8−15,2%. Самая высокая доходность по вкладу РРБ-Банка . Срок хранения сбережений: от 5 месяцев до 230 дней.

Минимальный порог для открытия вкладов в этом сегменте — 50 рублей. Самый высокий порог составил 300 рублей по вкладу в Беларусбанке .

Ставки по вкладам РРБ-Банка , Банка Решение и Банка БелВЭБ — фиксированные. МТБанк и Беларусбанк привязывают доходность депозитов к ставке кредитов овернайт. В Беларусбанке доходность вклада, оформленного онлайн, будет выше на 0,5 п. п: 14% и 13,5% соответственно.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 15,2% (фиксированная); 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да МТБанк,

МТБелки 14,5% (СКО+5,75%); 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц Банк Решение,

Online-решение 14,45% (фиксированная); 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Беларусбанк,

Классик Удобный, Удобный On-line 14% (СКО+5,25%) онлайн и 13,5% (СКО+4,75%) оффлайн; 230 дней; от 300 BYN; да, первые 30 дней на сумму не менее 25 BYN; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 13,8% (фиксированная); 7 месяцев; от 50 BYN; да, в первый месяц; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 15,2% (фиксированная); 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да МТБанк,

МТБелки 14,5% (СКО+5,75%); 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц Банк Решение,

Online-решение 14,45% (фиксированная); 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Беларусбанк,

Классик Удобный, Удобный On-line 14% (СКО+5,25%) онлайн и 13,5% (СКО+4,75%) оффлайн; 230 дней; от 300 BYN; да, первые 30 дней на сумму не менее 25 BYN; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 13,8% (фиксированная); 7 месяцев; от 50 BYN; да, в первый месяц; да

Под 13−13,7% сроком около 6 месяцев есть варианты депозитов в Банке ВТБ , Франсабанке , БНБ-Банке и Белгазпромбанке . Банки расположены в порядке уменьшения доходности по вкладу.

Отзывные вклады на 6 месяцев

По отзывным вкладам на аналогичный срок доходность чуть ниже: от 12,5% до 13,7%. Все ставки фиксированные.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Максима Online 13,7% (фиксированная); 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная); 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Банк ВТБ,

Гостеприимный 12,9% (фиксированная); 190 дней; от 5 BYN; только в день открытия вклада; нет Франсабанк,

Результативный 12,7% (фиксированная); 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да РРБ-Банк,

Национальный 12,5% (фиксированная); 7 месяцев; не ограничена; нет; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Максима Online 13,7% (фиксированная); 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная); 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Банк ВТБ,

Гостеприимный 12,9% (фиксированная); 190 дней; от 5 BYN; только в день открытия вклада; нет Франсабанк,

Результативный 12,7% (фиксированная); 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да РРБ-Банк,

Национальный 12,5% (фиксированная); 7 месяцев; не ограничена; нет; да

Под ставку от 12% можно оформить вклады в Белагропромбанке (12,1%), Беларусбанке (12,1%) и МТБанке (12%).

Безотзывные вклады от 12 месяцев

Несмотря на то, что в этой категории рассматривались все сроки вкладов от 1 до 3 лет, в таблицу попали только вклады на 13 месяцев и 375−380 дней. Более «длинные» депозиты оказались менее доходными.

Максимальные ставки по депозитам от 12 месяцев находятся в пределах 15−17% годовых. Самое лучшее предложение снова в РРБ-Банке .

А вот вклад Банка Решение может открываться без первоначального взноса. Пополнить депозит необходимо в течение 5 дней со дня открытия. Вклад БТА Банка имеет высокий минимальный взнос — от 1000 рублей. Его особенность — ежедневная капитализация процентов в отличие от других депозитов, где проценты к вкладу присоединяются ежемесячно. При этом, в банке есть вклад под 16,3% с минимальным взносом 100 рублей и ежемесячной капитализацией.

Ставка по вкладу Технобанка будет зависеть от способа оформления вклада. Чуть выше (16,25%) при оформлении онлайн и 16%, если открывать депозит в офисе банка.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 17% (фиксированная); 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да Банк Решение,

Online-решение new 16,3% (фиксированная); 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Я реален 16,3% (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 BYN; да, первый месяц; да, ежедневная Технобанк,

Максимум 16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная); 370 дней; от 500 BYN; нет; нет Франсабанк,

Верный расчет 15% (фиксированная); 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 17% (фиксированная); 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да Банк Решение,

Online-решение new 16,3% (фиксированная); 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Я реален 16,3% (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 BYN; да, первый месяц; да, ежедневная Технобанк,

Максимум 16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная); 370 дней; от 500 BYN; нет; нет Франсабанк,

Верный расчет 15% (фиксированная); 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет

Остальные вклады этой категории оформляются под ставки до 13,9% годовых.

Отзывные вклады от 12 месяцев

Доходность пятерки отзывных вкладов будет в некоторых случаях выше, чем безотзывных вариантов на этот же срок. Лучшие ставки составили от 13 до 20% годовых.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Копилка 20% (фиксированная); 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 17,5% (фиксированная); 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная); 370 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная); 12 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Франсабанк,

Результативный 13% (фиксированная); 385 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Копилка 20% (фиксированная); 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 17,5% (фиксированная); 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная); 370 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная); 12 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Франсабанк,

Результативный 13% (фиксированная); 385 дней; от 100 BYN; нет; нет

Под 12,9% можно открыть депозит в Банке ВТБ , под 11,85% в БПС-Сбербанкие и под 11,5% в Белагропромбанке и БНБ-Банке . Ставки по другим отзывным депозитам от года будут ниже.

Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%.