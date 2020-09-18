Топ-5 рублевых вкладов от 6 месяцев
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
Банки продолжают увеличивать ставки по депозитам. Неделю назад FINANCE.TUT.BY собрал лучшие . Сегодня посмотрим, сколько можно заработать на рублях на более длинных сроках — от 6 месяцев до года. вклады в рублях на 1−3 месяца Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырёх категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN.
Данные актуальны по состоянию на 7 утра, 18 сентября
Безотзывные вклады на 6 месяцев
По лучшим депозитам сроком около 6 месяцев предлагают ставки 13,8−15,2%. Самая высокая доходность по вкладу
. Срок хранения сбережений: от 5 месяцев до 230 дней. РРБ-Банка
Минимальный порог для открытия вкладов в этом сегменте — 50 рублей. Самый высокий порог составил 300 рублей по вкладу в
. Беларусбанке
Ставки по вкладам
, РРБ-Банка и Банка Решение — фиксированные. Банка БелВЭБ и МТБанк привязывают доходность депозитов к ставке кредитов овернайт. В Беларусбанк доходность вклада, оформленного онлайн, будет выше на 0,5 п. п: 14% и 13,5% соответственно. Беларусбанке
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный 7 месяцев
15,2% (фиксированная); 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да
МТБанк,
МТБелки
14,5% (СКО+5,75%); 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц
Банк Решение,
Online-решение
14,45% (фиксированная); 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да
Беларусбанк,
Классик Удобный, Удобный On-line
14% (СКО+5,25%) онлайн и 13,5% (СКО+4,75%) оффлайн; 230 дней; от 300 BYN; да, первые 30 дней на сумму не менее 25 BYN; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
13,8% (фиксированная); 7 месяцев; от 50 BYN; да, в первый месяц; да
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный 7 месяцев
15,2% (фиксированная); 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да
МТБанк,
МТБелки
14,5% (СКО+5,75%); 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц
Банк Решение,
Online-решение
14,45% (фиксированная); 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да
Беларусбанк,
Классик Удобный, Удобный On-line
14% (СКО+5,25%) онлайн и 13,5% (СКО+4,75%) оффлайн; 230 дней; от 300 BYN; да, первые 30 дней на сумму не менее 25 BYN; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
13,8% (фиксированная); 7 месяцев; от 50 BYN; да, в первый месяц; да
Под 13−13,7% сроком около 6 месяцев есть варианты депозитов в
, Банке ВТБ , Франсабанке и БНБ-Банке . Банки расположены в порядке уменьшения доходности по вкладу. Белгазпромбанке Отзывные вклады на 6 месяцев
По отзывным вкладам на аналогичный срок доходность чуть ниже: от 12,5% до 13,7%. Все ставки фиксированные.
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БТА Банк,
БТА Максима Online
13,7% (фиксированная); 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да
Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д
13% (фиксированная); 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Банк ВТБ,
Гостеприимный
12,9% (фиксированная); 190 дней; от 5 BYN; только в день открытия вклада; нет
Франсабанк,
Результативный
12,7% (фиксированная); 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да
РРБ-Банк,
Национальный
12,5% (фиксированная); 7 месяцев; не ограничена; нет; да
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БТА Банк,
БТА Максима Online
13,7% (фиксированная); 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да
Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д
13% (фиксированная); 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Банк ВТБ,
Гостеприимный
12,9% (фиксированная); 190 дней; от 5 BYN; только в день открытия вклада; нет
Франсабанк,
Результативный
12,7% (фиксированная); 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да
РРБ-Банк,
Национальный
12,5% (фиксированная); 7 месяцев; не ограничена; нет; да
Под ставку от 12% можно оформить вклады в
(12,1%), Белагропромбанке (12,1%) и Беларусбанке (12%). МТБанке Безотзывные вклады от 12 месяцев
Несмотря на то, что в этой категории рассматривались все сроки вкладов от 1 до 3 лет, в таблицу попали только вклады на 13 месяцев и 375−380 дней. Более «длинные» депозиты оказались менее доходными.
Максимальные ставки по депозитам от 12 месяцев находятся в пределах 15−17% годовых. Самое лучшее предложение снова в
. РРБ-Банке
А вот вклад
может открываться без первоначального взноса. Пополнить депозит необходимо в течение 5 дней со дня открытия. Вклад Банка Решение имеет высокий минимальный взнос — от 1000 рублей. Его особенность — ежедневная капитализация процентов в отличие от других депозитов, где проценты к вкладу присоединяются ежемесячно. При этом, в банке есть вклад под 16,3% с минимальным взносом 100 рублей и ежемесячной капитализацией. БТА Банка
Ставка по вкладу
будет зависеть от способа оформления вклада. Чуть выше (16,25%) при оформлении онлайн и 16%, если открывать депозит в офисе банка. Технобанка
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный 13 месяцев
17% (фиксированная); 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да
Банк Решение,
Online-решение new
16,3% (фиксированная); 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да
БТА Банк,
Я реален
16,3% (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 BYN; да, первый месяц; да, ежедневная
Технобанк,
Максимум
16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная); 370 дней; от 500 BYN; нет; нет
Франсабанк,
Верный расчет
15% (фиксированная); 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный 13 месяцев
17% (фиксированная); 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да
Банк Решение,
Online-решение new
16,3% (фиксированная); 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да
БТА Банк,
Я реален
16,3% (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 BYN; да, первый месяц; да, ежедневная
Технобанк,
Максимум
16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная); 370 дней; от 500 BYN; нет; нет
Франсабанк,
Верный расчет
15% (фиксированная); 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет
Остальные вклады этой категории оформляются под ставки до 13,9% годовых.
Отзывные вклады от 12 месяцев
Доходность пятерки отзывных вкладов будет в некоторых случаях выше, чем безотзывных вариантов на этот же срок. Лучшие ставки составили от 13 до 20% годовых.
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БТА Банк,
БТА Копилка
20% (фиксированная); 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да
Банк Решение,
Свободное накопление
17,5% (фиксированная); 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да
Технобанк,
Новая вершина
15% (фиксированная); 370 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д
13% (фиксированная); 12 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Франсабанк,
Результативный
13% (фиксированная); 385 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БТА Банк,
БТА Копилка
20% (фиксированная); 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да
Банк Решение,
Свободное накопление
17,5% (фиксированная); 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да
Технобанк,
Новая вершина
15% (фиксированная); 370 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д
13% (фиксированная); 12 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Франсабанк,
Результативный
13% (фиксированная); 385 дней; от 100 BYN; нет; нет
Под 12,9% можно открыть депозит в
, под 11,85% в Банке ВТБ и под 11,5% в БПС-Сбербанкие и Белагропромбанке . Ставки по другим отзывным депозитам от года будут ниже. БНБ-Банке
Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня посмотрим, сколько можно заработать на рублях на более длинных сроках - от 6 месяцев до года.
Лукашенко начал публично оскорблять Тихановскую
07:59,
Навiны
Кристина Тимановская: «Реально бесит, когда пишут, что мы живем за счет налогов белорусов. Это тупость»
07:57,
Tribuna.com
Одного из самых уважаемых тренеров Беларуси лишили именной президентской стипендии
12:04,
Tut.by
В Минске выросло число вакансий. Не хватает медиков, инженеров, учителей, рабочих
19:24,
Tut.by
Что за люди ходят на провластные митинги с флагом - «георгиевской лентой»? Рассказываем про НОД
08:00,
Tut.by
Лукашенко закрывает границы Беларуси с Литвой и Польшей, а с Украиной «усиливает»
20:22,
KYKY
Задержано все руководство ЗАО «Белтяжмаш»
11:55,
БДГ
Отсидевший на сутках политолог Егоров: Люди переживают происходящее как уникальный исторический момент объединения нации
11:40,
Партизан
Увольняется директор Института социологии - это он подтвердил, что уровень доверия Лукашенко в Минске весной был 24%
13:12,
Партизан
Глава МИД России комментирует Тихановскую
22:03,
Навiны
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Минчанка уже 5 лет борется с грязнулей-соседом. Из-за него страдает весь подъезд
08:00,
Onliner
В духе советских традиций: МИД гневно отреагировал на резолюцию Европарламента
16:42,
Партизан
Николай Козеко: Есть перечень положений, за что выдается стипендия и за что она снимается. Все шито белыми нитками
14:11,
Партизан
Гайдукевич: зачем нужна перерегистрация белорусских партий?
12:00,
Sputnik Беларусь
Журналистов, выполняющих свою работу, посадили на 11 суток
07:57,
Onliner
Простить? Минчанин стал инвалидом от взрыва светошумовой гранаты
15:00,
Партизан
Ураган "Салли" обрушился на США – фото
14:37,
Sputnik Беларусь
Все новости