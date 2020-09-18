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Слышали про пять языков любви? Этот тест поможет понять, на каком «говорите» вы

18.09.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Книга Гэри Чепмена «Пять языков любви» вышла в 2013 году, но все еще остается читаемой. Особенно среди женщин, которые часто хотят понять, что же не так в их отношениях, и пользуются советами из научно-популярной литературы. Мы не утверждаем, что теории автора книги можно верить, но все равно предлагаем вам узнать, на каком языке любви с вами нужно разговаривать, чтобы вы были счастливы в отношениях. Интересно же!

Тест сделан по книге, носит развлекательный характер и не имеет научного основания.

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Вспомнили книгу о пяти языках любви и сделали тест, который поможет определить ваш.
 
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