Слышали про пять языков любви? Этот тест поможет понять, на каком «говорите» вы

Источник материала: Tut.by

Книга Гэри Чепмена «Пять языков любви» вышла в 2013 году, но все еще остается читаемой. Особенно среди женщин, которые часто хотят понять, что же не так в их отношениях, и пользуются советами из научно-популярной литературы. Мы не утверждаем, что теории автора книги можно верить, но все равно предлагаем вам узнать, на каком языке любви с вами нужно разговаривать, чтобы вы были счастливы в отношениях. Интересно же!

Тест сделан по книге, носит развлекательный характер и не имеет научного основания.