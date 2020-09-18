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Линкявичюс жестко прошелся по Лукашенко

18.09.2020 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс жестко отреагировал на слова Александра Лукашенко о закрытии границы.

Линкявичюс жестко прошелся по Лукашенко
Фото Domantas Pipas / DELFI

Как отметил министр, это неадекватная реакция: «Такие заявления уже были и до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще».

Он предупредил, пишет DELFI, что экономика Беларуси находится «на грани банкротства», поэтому все подобные шаги надо делать взвешенно и ответственно, иначе они принесут вред самой Беларуси.

У Линкявичюса беспокойство вызвало заявление о переброске армии к границам. «Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека».

Кроме того, он заявил, что пошлет «половину армии» на укрепление западных границ. Глава Литовской службы охраны госграницы Рустам Любаев в пятницу утром сказал, что движение через границу с Беларусью проводит в прежнем режиме.

 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс жестко отреагировал на слова Александра Лукашенко о закрытии границы.
 
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