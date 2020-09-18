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Линкявичюс жестко прошелся по Лукашенко
Источник материала: Навiны
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс жестко отреагировал на слова Александра Лукашенко о
Как отметил министр, это неадекватная реакция: «Такие заявления уже были и до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще».
Он предупредил, пишет
У Линкявичюса беспокойство вызвало
Кроме того, он заявил, что пошлет «половину армии» на укрепление западных границ. Глава Литовской службы охраны госграницы Рустам Любаев в пятницу утром сказал, что движение через границу с Беларусью проводит в прежнем режиме.
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс жестко отреагировал на слова Александра Лукашенко о закрытии границы.
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