Министр МВД Украины посоветовал Лукашенко попить водички и успокоиться

Источник материала: Ежедневник

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков очень эмоционально отреагировал на вчерашнее заявление Александра Лукашенко о закрытии и усилении границ в связи с внешней угрозой.

Напомним, что вчера вечером Александр Лукашенко заявил на «Женском форуме», что вынужден половину белорусской армии бросить к границе и закрыть ее на литовском и польском направлении, а также усилить на украинском. Все это сделано для того, чтобы спасти страну от «безумных политиков» Запада.

«Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», - призвал Лукашенко граждан Литвы, Польши и Украины.

Ответ Украины не заставил себя ждать.

«Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам – не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», - заявил Арсен Аваков. По его словам, Украина не вмешивается в дела других стран.

«Если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать также!», - подвел итог Арсен Аваков. Правда, в его комментарии были и более жесткие слова в адрес Лукашенко, но, к сожалению, мы не можем их воспроизвести.