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Лукашенко второй раз становится лауреатом Шнобелевской премии

18.09.2020 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси удостоен Шнобелевской премии в категории «Медицинское образование».

Победителей назвали 17 сентября в режиме онлайн на юбилейной 30-й церемонии вручения Шнобелевских премий.

Александр Лукашенко удостоен Шнобелевской премии за использование пандемии Covid-19, «чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

За аналогичные «достижения» награду получили лидеры России, США, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана.

В сообщении организаторов конкурса отмечается, что Александр Лукашенко становится победителем во второй раз. В 2013 году он получил премию за то, что запретил публичные аплодисменты.

Шно́белевская премия (англ. Ig Nobel Prize, от игры слов: англ. ignoble — «постыдный») — пародия на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Премия учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований» в 1991 году.

Премия выдается за награды, которые «вроде как кажутся смешными, но впоследствии заставляют задуматься».

Размер Шнобелевской премии – шоколадная монетка, купюра в 100 триллионов зимбамбвийских долларов (1 доллар) или клацающие челюсти. Она проходит в Гарварде, старейшем университете США.

 
 
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Президент Беларуси удостоен Шнобелевской премии в категории «Медицинское образование».
 
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