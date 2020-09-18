|
Лукашенко заявил, что границы с Западом закрыты. Что с пунктами пропуска?
Источник материала: Myfin
«Охрана государственной границы Беларуси органами пограничной службы осуществляется в усиленном варианте», – проинформировал Бычковский.
Он добавил, что «все меры предпринимаются с учётом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская граница охраняется в усиленном варианте, рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)