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Куда отсюда уехать? Вот что предлагают в соседних странах для открытия своего бизнеса
18.09.2020 10:21 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мы уже
Как возникла идея
— Мы просто реагировали на участившиеся запросы наших клиентов: все больше компаний стали задавать вопросы об условиях релокейта в ту или иную страну. Разумеется, люди стараются подходить к делу взвешенно. Одно дело — принять эмоциональное решение, другое — просчитать все в цифрах, сроках и действиях. Особенно, если мы говорим про ИТ — люди из этого бизнеса хорошо умеют считать деньги. Минимум 10% из числа наших клиентов сегодня рассматривают релокейт всерьез. Еще большее число — присматриваются, изучают вопрос.
У нас спрашивали: сколько стоит открыть бизнес в той или иной стране, какие налоги придется платить и вообще — насколько легко там зарегистрироваться. Большинство компаний также интересует получение визы или видов на жительства для сотрудников и руководителей, а еще — скорость, с которой они смогут уехать за границу. Самая большая боль у наших клиентов сейчас — это нюансы ведения бизнеса в Беларуси, безопасность хранения здесь денег и вопросы личной безопасности. Поэтому мы решили сделать таблицу с ответами на часто задаваемые вопросы, чтобы наши клиенты могли получить их сразу и из одного источника.
На какие показатели ориентировались
Всемирный банк проводит
Примечание: Как оценивали сложность открытия бизнеса (графа 5). В Эстонии, например, иногда можно даже не приезжать — достаточно заполнить форму на сайте, поэтому страна получила 1 из 10. Если стоит 2 или 3, то уже требуется личное присутствие человека либо присутствие по доверенности. То есть — количество действий, которые нужно совершить для открытия компании, тем больше, чем выше балл. Потребность в оформлении учредительных документов (например, Устава) также оказывает влияние на рейтинг.
Примечание: «Удаленное управление» показывает, можно ли управлять компанией, находясь на территории другой страны (в частности, Беларуси). То есть подавать документы через электронные системы, действовать по доверенности, использовать электронную цифровую подпись и т.д.
Примечание: Что такое «Найм граждан (страны/ЕС)». Несмотря на заявленную англоязычность, в ряде стран все же многие документы оформляют на национальном языке, поэтому найм местного сотрудника со знанием такого языка может сильно упростить коммуникации и оформление ряда документов.
Примечание: Если не указана другая валюта, то все суммы указаны в евро.
Полную версию онлайн-таблицы вы также сможете найти на сайте компании «Юкон», перейдя
Что в итоге: какая страна сегодня наиболее «дружелюбна» для релокейта
Если резюмировать, то наиболее предпочтительной страной для релокации выглядит Латвия. Наибольшее количество запросов также поступает именно по этой стране.
Причины такого вывода:
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Мы уже писали о том, почему все больше компаний задумываются о релокейте за границу, что нужно знать для открытия своего бизнеса в Литве и даже делали обзор цен на...
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