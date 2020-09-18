Куда отсюда уехать? Вот что предлагают в соседних странах для открытия своего бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Мы уже писали о том, почему все больше компаний задумываются о релокейте за границу, что нужно знать для открытия своего бизнеса в Литве и даже делали обзор цен на офисы и жилье в соседних странах. Но еще дальше пошли юристы из «Юридической компании ЮКОН» — и подготовили комплексную таблицу условий для открытия бизнеса в ближайших к Беларуси странах. О том, почему возникла такая необходимость и какая страна сегодня выглядит наиболее предпочтительной для переезда, нашему порталу рассказал директор «Юридической компании ЮКОН» Евгений Ходькин.

Евгений Ходькин

Директор «Юридической компании ЮКОН»

Как возникла идея

— Мы просто реагировали на участившиеся запросы наших клиентов: все больше компаний стали задавать вопросы об условиях релокейта в ту или иную страну. Разумеется, люди стараются подходить к делу взвешенно. Одно дело — принять эмоциональное решение, другое — просчитать все в цифрах, сроках и действиях. Особенно, если мы говорим про ИТ — люди из этого бизнеса хорошо умеют считать деньги. Минимум 10% из числа наших клиентов сегодня рассматривают релокейт всерьез. Еще большее число — присматриваются, изучают вопрос.

У нас спрашивали: сколько стоит открыть бизнес в той или иной стране, какие налоги придется платить и вообще — насколько легко там зарегистрироваться. Большинство компаний также интересует получение визы или видов на жительства для сотрудников и руководителей, а еще — скорость, с которой они смогут уехать за границу. Самая большая боль у наших клиентов сейчас — это нюансы ведения бизнеса в Беларуси, безопасность хранения здесь денег и вопросы личной безопасности. Поэтому мы решили сделать таблицу с ответами на часто задаваемые вопросы, чтобы наши клиенты могли получить их сразу и из одного источника.

На какие показатели ориентировались

Всемирный банк проводит ежегодное исследование Doing business, в рамках которого исследует простоту ведения бизнеса в разных юрисдикциях. Для этого проводится анкетирование множества компаний из разных отраслей, которые работают в разных юрисдикциях. Мы такую анкету также заполняли в прошлом году. Затем эти данные обрабатывают, сравнивают показатели и выставляют стране рейтинг. Частично эти показатели нашли отражение и в нашей таблице, хотя мы больше ориентировались на запросы клиентов.













Примечание: Как оценивали сложность открытия бизнеса (графа 5). В Эстонии, например, иногда можно даже не приезжать — достаточно заполнить форму на сайте, поэтому страна получила 1 из 10. Если стоит 2 или 3, то уже требуется личное присутствие человека либо присутствие по доверенности. То есть — количество действий, которые нужно совершить для открытия компании, тем больше, чем выше балл. Потребность в оформлении учредительных документов (например, Устава) также оказывает влияние на рейтинг.

Примечание: «Удаленное управление» показывает, можно ли управлять компанией, находясь на территории другой страны (в частности, Беларуси). То есть подавать документы через электронные системы, действовать по доверенности, использовать электронную цифровую подпись и т.д.

Примечание: Что такое «Найм граждан (страны/ЕС)». Несмотря на заявленную англоязычность, в ряде стран все же многие документы оформляют на национальном языке, поэтому найм местного сотрудника со знанием такого языка может сильно упростить коммуникации и оформление ряда документов.

Примечание: Если не указана другая валюта, то все суммы указаны в евро.

Полную версию онлайн-таблицы вы также сможете найти на сайте компании «Юкон», перейдя по ссылке:

Что в итоге: какая страна сегодня наиболее «дружелюбна» для релокейта

Если резюмировать, то наиболее предпочтительной страной для релокации выглядит Латвия. Наибольшее количество запросов также поступает именно по этой стране.

Причины такого вывода:



Близкое географическое расположение

Ряд льготных условий, которые предоставляются стартапам (в частности, это касается налогообложения)

Проще законодательство. И по сложности самих законов, и по условиям для открытия юридического лица

Меньше налоги

Языковая простота. В Латвии достаточно много русскоговорящего населения, а все оставшиеся вопросы можно решать на английском. В Польше, например, часто приходится общаться и оформлять документы на национальном языке

В Латвии на стадии рассмотрения находится документ, упрощающий порядок въезда и уплаты налогов, которые после принятия будут более-менее сопоставимы с деятельностью резидентов белорусского ПВТ.

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