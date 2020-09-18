Лукашенко и Путин получили Шнобелевскую премию за свои фееричные решения

Источник материала: KYKY

В США в 30-й раз наградили лауреатов Шнобелевской премии. Ее вручают за открытия, которые сперва заставляют людей смеяться, а потом задуматься. Церемония по традиции прошла в Гарвардском университете.

Что интересно, в этом году лауреатами премии в области медицинского образования стали президенты девяти стран. Среди них – Александр Лукашенко, Владимир Путин и Дональд Трамп.

Как вы и сами наверняка догадались, награда досталась президентам «за использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», сказано в сообщении на сайте оргкомитета премии.

Напомним, это не первый Шнобель Лукашенко. Он уже получал альтернативную награду в 2013-м – за запрет публичных аплодисментов, который наложили после серии оппозиционных выступлений в 2011 году, в ходе которых их участники молча аплодировали. Организаторы премии отдельно отметили случай, когда за нарушение этого запрета минский суд приговорил к штрафу однорукого человека.