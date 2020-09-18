Генераторы в умной системе зарядки Ford «Smart Charge»: особенности диагностики и замены

Ряд моделей автомобилей Ford оснащены умной системой зарядки известной как «Smart Charge». В случае, если в работе системы происходит сбой, и на панели приборов появляется соответствующий сигнал, не стоит спешить с заменой аккумулятора или генератора переменного тока. Прежде необходимо провести ряд испытаний. Эксперты Бош Авто Сервис составили подробный алгоритм действий.

Генератор – неотъемлемая часть устройства автомобиля. Он преобразует механическую энергию в электрическую и обеспечивает питание всех, без исключения, электронных систем. Современные генераторы высокотехнологичны и рассчитаны на долгую службу, однако и они не вечны. Под воздействием таких факторов, как, например, перепады температур, влага и пыль, могут возникать механические и электрические повреждения. Поломка или неправильная работа генератора в свою очередь приводит к быстрой разрядке или полному выходу из строя аккумулятора.

Признаки неисправности генератора

О приближающихся неприятностях с системой зарядки автомобиля, в частности с генератором, могут свидетельствовать:

тусклые или мерцающие фары,

проблемы с запуском двигателя,

подмигивание или постоянное горение контрольной лампы на приборной панели.

Особенности интеллектуальной системы зарядки «Smart Charge»

В системе зарядки известной как «Smart Charge», которой оснащены такие модели авто, как Ford Mondeo, Transit и Focus, генератор установлен совместно с блоком управления. Основываясь на таких параметрах, как уровень заряда аккумулятора, частота вращения двигателя и температура внешней среды, блок управления рассчитывает требуемую выходную мощность генератора. Кроме того, блок управления также контролирует такие функции энергопотребления, как увеличение оборотов двигателя при повышенной электрической нагрузке на холостом ходу или управление индикатором заряда аккумулятора.

Алгоритм действий для определения причины неисправности системы зарядки «Smart Charge»

Если на приборной панели загорелся индикатор заряда аккумулятора, это еще не значит, что пришла пора менять генератор. Блок управления в системе «Smart Charge» помимо определения мощности, которую должен обеспечивать генератор, выполняет и другие задачи, связанные с обеспечением работы энергосистемы автомобиля. Поэтому чтобы определить причину сбоя, нужно исключить другие факторы. Для этого необходимо провести следующие испытания:

Если автомобиль оснащен кальциевым аккумулятором, необходимо проверить, нет ли на нем каких-либо поврежденных или корродированных точек подключения (клемм, точек заземления и т. д.).

Для проверки состояния аккумуляторной батареи необходимо включить потребители электроэнергии (например, дальний свет, обогрев заднего стекла и т. д.) приблизительно на 5 минут при работающем двигателе. Еще через 10 минут – выключить двигатель и измерить напряжение аккумуляторной батареи. Полученное значение должно быть между 12,0 и 12,7 вольт. Показатель ниже 11,7 вольт свидетельствует о низком уровне заряда аккумулятора или его повреждении. Напряжение аккумуляторной батареи после отключения потребителей электроэнергии должно быть в пределах от 13,5 до 13,9 вольт при работающем двигателе.

При включении упомянутых выше потребителей электроэнергии и при увеличении частоты вращения двигателя до> 2500 об / мин напряжение должно оставаться неизменным - от 13,5 до 13,9 вольт. Проверить сопротивление кабеля заземления (соединение заземления между аккумулятором и точкой заземления автомобиля), оно должно быть близко к нулю Ом.

Проверить работоспособность генератора. Для этого при выключенном двигателе нужно отсоединить 3-полюсный соединительный кабель. Затем запустить двигатель. Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять от 13,5 до 13,9 вольт. Значение ниже указанного свидетельствует о неисправности генератора.

Проверить, все ли контакты подключены к блоку управления. Если нет, тогда связь между обоими устройствами прерывается и загорается контрольная лампа.

Осмотреть на наличие повреждений 3-полюсный кабель, подключенный к генератору – нет ли повреждения вилки, обрыва кабеля, поврежденной изоляции и т. д.). Часто повреждение кабеля происходят рядом с генератором. В этом случае кабель подлежит замене!

Генераторы Bosch – мощность и эффективность

Если по итогу проверки все же выяснится, что причина неисправности – в генераторе, при выборе нового агрегата стоит отдавать предпочтение известным производителям с соответствующей экспертизой. Компания Bosch имеет более 100-летний опыт в области разработки и производства генераторов с прекрасными рабочими характеристиками и высокой эффективностью – как для автомобилей с низким потреблением электроэнергии, так и для автомобилей среднего или высшего класса, оснащенных большим количеством функций безопасности и комфорта.

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