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Сергей Борисюк написал «характеристики» арестованным сотрудникам PandaDoc

18.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк на странице в Facebook посвятил большой пост арестованным сотрудникам — Дмитрию Рабцевичу, Юлии Шардыко, Владиславу Михолапу и Виктору Кувшинову. Он рассказывает об их человеческих и профессиональных качествах.

Сергей Борисюк написал «характеристики» арестованным сотрудникам PandaDoc
«Сегодня ровно 14 дней как Влад, Юля, Дима и Витя, наши друзья и коллеги из PandaDoc Minsk, находятся в СИЗО по надуманными обвинениям. Всё это время они могли бы проводить с семьями, работать, придумывать новые классные идеи и воплощать их в жизнь.

Дима. Я до сих пор помню первое интервью с Димой у нас в офисе. Он был одет в брюки и рубашку и выглядел очень презентабельно. Дима построил великолепную карьеру в EY, занимался аудиторскими проверками многих бизнесов и имеет феноменальные знания и по законодательству, и по ведению бизнеса. Я помню, спросил его: «Дима, а почему тебе хочется перейти в ИТ-компанию»? Он ответил: «Ну, за ИТ будущее». Думаю, он ни секунды не пожалел с тех пор, и знаю, что ему нравилась работа, он подходил к ней очень серьёзно и ответственно. Дима — профессионал очень высокого уровня. После перехода в PandaDoc Диму я видел только в кроссовках.

Юля. Юля присоединилась к нам вести бухгалтерию. Юлин типаж — это типаж жизнерадостного педанта. Вот не такой, которому всегда что-то не нравится и который что-то ищет и колупает, а который делает дела с улыбкой и удовольствием. Юлиной производительности можно быть позавидовать. Она очень быстро разобралась с внутренней системой, настроила её и стала помогать глобально. А также быстро получила продвижение по карьерной лестнице. А ещё Юля очень жизнерадостный человек, который очень любит свою семью, да и всех вокруг. Помню, как она очень быстро нашла общий язык с моей 5-летней дочкой, и та не отходила он неё весь вечер.

Влад. Я нанял Влада в минский офис довольно давно, когда нас ещё было, может, 30. Я три раза приглашал Влада в ресторан, чтоб уговорить его перейти к нам. У Влада есть уникальная комбинация несовместимых качеств — математического подхода и хорошего понимания людей. Недаром Влад построил прекрасную команду и вырастил минский офис до 240 человек за очень короткое время. У нас работают потрясающие люди, и во многом это его заслуга. Мне всегда интересно давать Владу обратную связь. Он очень сосредоточен и внимательно слушает. А в конце всегда кивает и говорит: «Принято». И я знаю, действительно принято.

Витя. Я уже и не помню, когда познакомился с Витей, было это давно. Кажется, знаю его всю жизнь. Витя — это квинтэссенция честности, четкости, рассудительности и аналитичности. Витя успешен во всём — он занимался и performance marketing, двигал бизнес, строил продукты, а в последнее время растил очень сильных людей и команды. Я всегда учился у Вити тому, как он относится к своей семье и сыну. Я мало встречал людей, которые настолько инвестируют себя в общение с детьми и занимаются ими.
Ребята, мы очень надеемся, что это ужасная ошибка будет в скором времени исправлена, и вы окажетесь дома. Мы делаем всё возможное, чтобы приблизить этот момент. Держитесь». 
 
 
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Сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк на странице в Facebook посвятил большой пост арестованным сотрудникам — Дмитрию Рабцевичу, Юлии Шардыко, Владиславу Михолапу и...
 
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