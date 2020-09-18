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"Весна" получила престижную польскую премию "Орел" имени Яна Карского

18.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За многолетний труд по защите прав человека, достоинства и демократии Правозащитный центр “Весна” получил престижную польскую премию “Орел” имени Яна Карского. Торжественное награждение состоялось 17 сентября. Премию от имени Общества Яна Карского вручил посол Республики Польша в Беларуси Артур Михальский.



Посол Польши в Беларуси Артур Михальский и председатель "Весны" Алесь Беляцкий

Председатель Правозащитного цента ”Вясна" Алесь Беляцкий, в свою очередь, выразил большую благодарность польскому народу за поддержку и оценку работы белорусских правозащитников, общественных активистов и сотен тысяч людей в такой тяжелый период.

“С одной стороны, мы не верим до конца в то, что сейчас происходит, но с другой стороны, принимаем активное участие. Ведь для этого и создавалась "Весна", чтобы в такие моменты оказывать максимальную помощь всем, кто попадает в трудные ситуации при нашем режиме.

Уровень репрессий сейчас чрезвычайно высок. То, с чем мы сейчас встречаемся, трудно с чем-то сравнить. Сейчас мы переживаем настоящую правовую и цивилизационную катастрофу. Ведь давление на белорусское общество сейчас немыслимо. И мы должны четко понимать, что вся моральная и политическая помощь, в которой нуждается белорусский народ, нужна именно сегодня".

Алесь Беляцкий обратился к послам других европейских государств с призывом приложить все возможные усилия, чтобы остановить волну репрессий, которая обрушилась на Беларусь.

Премия ”Орел" учреждена в 2000 году – в год смерти Яна Карского. Карский был польским общественным деятелем, активным участником польского движения Сопротивления, за помощь евреям во время Холокоста получил звание Праведника мира. Среди тех, кто в предыдущие годы получал премию имени Яна Карского, были Тадеуш Мазовецкий, Лех Валенса, Адам Михник, Шимон Перес, Михаил Горбачев, Борис Немцов (посмертно). "Весна" стала 19-тем лауреатом премии.
 
 
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За многолетний труд по защите прав человека, достоинства и демократии Правозащитный центр “Весна” получил престижную польскую премию “Орел” имени Яна Карского....
 
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