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Доллар дешевеет вторую неделю
Источник материала: Onliner
Белорусский рубль растет к доллару вторую банковскую неделю, экспертам все сложнее найти этому объяснение с позиций традиционной математики. Последние перед выходными торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с новых славных достижений.
Доллар, едва дождавшись утра, продолжил торопливый бег вниз: сразу минус 1,2 копейки, курс — 2,5635. Впрочем, надо учитывать, что с 19 по 28 августа доллар рос по более крутой траектории. Затем началось его плавное снижение. До прежнего уровня ему еще далеко (около 4 копеек).
Евро наконец-то прибавил 0,49 копейки (но этого недостаточно, чтобы покрыть вчерашние потери), стоит 3,0414.
Российский рубль продолжил неторопливый путь вниз — минус 0,28 копейки. Сотня стоит 3,423.
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Белорусский рубль растет к доллару вторую банковскую неделю, экспертам все сложнее найти этому объяснение с позиций традиционной математики. Последние перед...
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