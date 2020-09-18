Доллар дешевеет вторую неделю

Источник материала: Onliner

Белорусский рубль растет к доллару вторую банковскую неделю, экспертам все сложнее найти этому объяснение с позиций традиционной математики. Последние перед выходными торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с новых славных достижений.

Доллар, едва дождавшись утра, продолжил торопливый бег вниз: сразу минус 1,2 копейки, курс — 2,5635. Впрочем, надо учитывать, что с 19 по 28 августа доллар рос по более крутой траектории. Затем началось его плавное снижение. До прежнего уровня ему еще далеко (около 4 копеек).





Евро наконец-то прибавил 0,49 копейки (но этого недостаточно, чтобы покрыть вчерашние потери), стоит 3,0414.

Российский рубль продолжил неторопливый путь вниз — минус 0,28 копейки. Сотня стоит 3,423.

В четверг доллар потерял 0,26 копейки и стоил 2,5755. Евро сбросил 2,21 копейки, до 3,0365. У российского рубля получился минус 1,62 копейки, за сотню давали 3,4358.