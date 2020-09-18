Представлен водородный концепт-тягач Mercedes-Benz GenH2 Truck

Источник материала: Onliner В будущем мы забудем про солярку — практически все крупные производители уверены в этом. Бессолярочное будущее еще пока за горами, причем дальними, но производители вовсю готовятся к его неминуемому наступлению. Одна из возможных альтернатив дизельному топливу — водородные топливные элементы. Свое видение водородного грузовика будущего представляет компания Daimler. Имя концепт-траку — Mercedes-Benz GenH2.

Топливные элементы для водородных Mercedes будущего будут разрабатываться совместно с партнерами (например, Volvo Group) в рамках недавно созданной дочерней компании Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Немаловажно, что грузовик будет работать на жидком, а не на газообразном водороде. Жидкий водород (LН2) имеет гораздо бо́льшую плотность энергии и хранится при меньшем давлении.





Таким образом, здесь будут применены более легкие и компактные баллоны, что положительно скажется на компоновке и полезной нагрузке. Увеличенный «спальник» у грузовика — на самом деле совершенно не «спальник». За кабиной установлены резервуары для хранения водорода объемом 40 л каждый. Этого должно хватить на 1000 километров пробега.





В серийной версии GenH2 Truck система топливных элементов должна обеспечивать мощность 2×150 кВт. Здесь также установят батарею емкостью 70 кВт·ч. Она нужна для разогрева водородных топливных элементов до рабочей температуры, а также для кратковременной подпитки основного электродвигателя во время пиковых нагрузок. Последнюю планируется подзаряжать в режиме рекуперации при торможении или от избыточной энергии топливных элементов.





Разработчики заявляют, что испытания машины начнутся в 2023 году, а в производство она отправится не раньше второй половины нынешнего десятилетия. Мы позволим себе усомниться в этих сроках. Транспортная инфраструктура пока и близко не готова к подобным машинам даже в самых развитых странах.