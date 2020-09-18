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«Для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии». Прокуратура начала вычислять родителей, которые ходили на акции с детьми

18.09.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минские прокуроры начали устанавливать родителей, которые участвовали в акциях с малолетними детьми. Прокуратура направила в милицию соответствующее письмо. «Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», — говорится на сайте Генпрокуратуры Беларуси.

Также прокуроры провели 90 бесед с учащимися, студентами и преподавателями. В частности, встретились с работниками и студентами БГУ, БГМУ, БИП, БГАМ, ИСЗ им. Широкова и других учебных заведений.

«С участием прокурорских работников состоялись и заседания комиссий по делам несовершеннолетних при рассмотрении материалов в отношении подростков и их родителей, принявших участие в несанкционированных митингах», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В то же время идут проверки граждан, «которые призывали к незаконным действиям».

«Например, прокуратура Московского района Минска провела проверку в отношении старшего преподавателя БГУ, которая призывала работников, студентов и иных лиц принять участие в забастовке. При этом целью такой забастовки не ставилось разрешение коллективного трудового спора. Среди прочего педагог подала и петицию с политическими требованиями, разместила в одной из групп Telegram публичные призывы к организации и проведению несанкционированного пикетирования», — заявили в Генпрокуратуре.

В отношении преподавателя начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП. Суд дал ему 15 суток.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские прокуроры начали устанавливать родителей, которые участвовали в акциях с малолетними детьми. Прокуратура направила в милицию соответствующее письмо....
 
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