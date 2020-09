ЛСП выпустили альбом One More City

Источник материала: Tut.by

Группа ЛСП выпустила второй альбом за неделю. Он называется One More City и продолжает предыдущие альбомы белорусов Tragic City и Magic City. В альбом вошло 15 треков, в том числе выпущенные ранее, — «Золотой мальчик» и «10 негритят».



Фото: instagram.com/mlnpho

В ночь на 18 сентября в Сети появился новый альбом популярной группы ЛСП, продолжающий трилогию выпущенных ранее Tragic City и Magic City. В альбом вошли 15 треков: «Золотой мальчик», «Поп-звезда», «Мамонтенок», «Девочка-пришелец», «Парный дурак», «Золушка», «Ууу», «Бинокль», «Именно такой'20», «Амнезия» feat. Pharaoh, «Цветная бумага», «Один», «Дюны», «10 негритят», «Вспоминай»

Примечательно, что One More City — второй альбом группы за неделю. В прошлую пятницу ЛСП выпустили пластинку «Свиное рыло», которую посвятили свиньям. После релиза среди фанатов стали ходить слухи, что вскоре у белорусов выйдет еще один релиз, не «шуточный», а настоящий, — в итоге так и вышло.

Сайт о рэпе The Flow называет пластинку «самым нерэперским альбом в карьере Олега Савченко» и так рецензирует One More City: «Это завершение трилогии, начатой альбомами Magic City и Tragic City. Но если на первом во главе угла стояли грехопадение и деструктив, а на втором — глубинный фатализм, закончившийся концом света и плевком в вечность, то One More City — дорога в afterlife, где находится место как самым трагичным, так и — неожиданно — светлым песням в дискографии ЛСП».

