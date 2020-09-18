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ЛСП выпустили альбом One More City
Источник материала: Tut.by
Группа ЛСП выпустила второй альбом за неделю. Он называется One More City и продолжает предыдущие альбомы белорусов Tragic City и Magic City. В альбом вошло 15 треков, в том числе выпущенные ранее, — «Золотой мальчик» и «10 негритят».
В ночь на 18 сентября в Сети появился новый альбом популярной группы ЛСП, продолжающий трилогию выпущенных ранее Tragic City и Magic City. В альбом вошли 15 треков: «Золотой мальчик», «Поп-звезда», «Мамонтенок», «Девочка-пришелец», «Парный дурак», «Золушка», «Ууу», «Бинокль», «Именно такой'20», «Амнезия» feat. Pharaoh, «Цветная бумага», «Один», «Дюны», «10 негритят», «Вспоминай»
Примечательно, что One More City — второй альбом группы за неделю. В прошлую пятницу ЛСП
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Группа ЛСП выпустила второй альбом за неделю. Он называется One More City и продолжает предыдущие альбомы белорусов Tragic City и Magic City. В альбом вошло 15 треков, в том числе...
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