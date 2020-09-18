Ferrari Portofino после обновления стала мощнее и сменила коробку передач

Источник материала: Tut.by

Без малого три года назад в ряду Ferrari появилась модель Portofino с жесткой складной крышей, и теперь в компании посчитали, что купе-кабриолет пора модернизировать.





Для обозначения обновленной машины в названии используется буква M (сокращение от Modificata). Изменений во внешности немного — от дореформенного спорткара Portofino M отличается более агрессивно оформленным передним бампером с укрупненными воздухозаборниками, алюминиевыми планками в решетке радиатора и более скульптурным задним бампером и измененным диффузором. Длина спорткара увеличилась на 8 мм (до 4594 мм).





Появились два новых ездовых режима (Wet и Race) в дополнение к прежним трем (Comfort, Sport и ESC Off), выбирать которые можно с помощью специального переключателя справа на руле (в Ferrari его называют Manettino).





Мощность 3,9-литрового битурбо-V8, который обзавелся фильтром твердых частиц, выросла с 600 до 620 л.с. — столько же сил и у представленного осенью прошлого года купе Roma . Крутящий момент остался при прежних 760 Нм. Прежний 7-ступенчатый «робот» уступил место более современной 8-ступенчатой коробке, которой также оснащается Roma.





Улучшены динамические характеристики. До 100 км/ч Portofino M ускоряется за 3,45 секунды вместо 3,5 секунды у прежнего Portofino, а на разгон до 200 км/ч нужно 9,8 секунды — то есть на секунду меньше, чем у дореформенного спорткара. Заявленная максимальная скорость — более 320 км/ч.

Европейские продажи Portofino M начнутся весной следующего года. Спорткар станет дороже — цены будут начинаться от 206 тысяч евро.