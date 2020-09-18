|
Пьяный бесправник на Audi насмерть сбил мужчину в Минске. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Водитель Audi, насмерть сбивший мужчину в Минске, получил шесть лет колонии-поселения. Об этом
Напомним, смертельная авария
Было установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно освидетельствованию, в выдыхаемом воздухе обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 1,82 промилле. В 2018 году он уже был лишен права управления за «пьяную» езду.
Суд Фрунзенского района признал водителя виновным по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговором суда с обвиняемого в пользу двух потерпевших в счет возмещения морального вреда взыскано по 60 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году он уже был лишен права управления за «пьяную» езду.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)