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До 2027 года Kia выпустит на рынок семь новых электромобилей

18.09.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Kia представила стратегию глобального развития производства электромобилей, сопроводив информацию ранним эскизом будущих моделей на электротяге. Разрабатываются они на новой электрической платформе E-GMP.


Некоторыми подробностями «электрической» стратегии Kia поделился глава компании Сон Хо Сун в ходе специального мероприятия в Корее. К 2027 году компания наладит выпуск семи электрических моделей, которые были продемонстрированы на предварительном эскизе. Первый из этих электромобилей (с внутренним индексом CV), будет представлен в 2021 году и станет первой моделью Kia на новой платформе E-GMP для электрокаров. В Kia рассчитывают, что к 2029 году на электромобили будет приходиться до 25% мировых продаж марки.


Также Kia намерена обновить систему продаж для реализации электромобилей. Компания изучает и анализирует возможности сервисов подписки и программы аренды и лизинга батарей. Вдобавок компания намеревается к 2030 году увеличить собственную сеть специализированных зарядных станций в Корее до 1200 единиц. На рынках других регионов мира уже к концу текущего года Kia увеличит количество терминалов для зарядки электромобилей до 600, а к 2023 году их число должно превысить две тысячи.

 
 
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Компания Kia представила стратегию глобального развития производства электромобилей, сопроводив информацию ранним эскизом будущих моделей на электротяге.
 
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