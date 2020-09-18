Запрет на посещение лесов ввели в 14 районах Беларуси перед выходными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Запрет на посещение лесов накануне выходных установили в 14 районах Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

На прошлой неделе благодаря дождливой погоде ограничения на посещение лесов были сняты по всей Беларуси, поскольку понизился уровень пожароопасности. В начале текущей недели запреты начали вводить снова. По данным на утро пятницы, в Беларуси в лес запретили ходить сразу в 14 районах.

Так, запрет введен в Октябрьском районе Гомельской области. Кроме того, ограничения действуют на большей части Минской области - в 13 районах из 22. В данный момент в лес разрешено ходить только в Мядельском, Логойском, Борисовском, Червенском, Пуховичском, Дзержинском, Несвижском, Копыльском и Клецком районах.

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте , размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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