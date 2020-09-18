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Запрет на посещение лесов ввели в 14 районах Беларуси перед выходными
18.09.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен - Sputnik. Запрет на посещение лесов накануне выходных установили в 14 районах Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.
На прошлой неделе благодаря дождливой погоде ограничения на посещение лесов были сняты по всей Беларуси, поскольку понизился уровень пожароопасности. В начале текущей недели запреты начали вводить снова. По данным на утро пятницы, в Беларуси в лес запретили ходить сразу в 14 районах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Так, запрет введен в Октябрьском районе Гомельской области. Кроме того, ограничения действуют на большей части Минской области - в 13 районах из 22. В данный момент в лес разрешено ходить только в Мядельском, Логойском, Борисовском, Червенском, Пуховичском, Дзержинском, Несвижском, Копыльском и Клецком районах.
Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной
Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).
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В данный момент ограничения на посещение лесов действуют в Минской области и частично на Гомельщине.
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