Будет сухо и тепло: точный прогноз погоды в Беларуси на выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Сухая и довольно теплая погода ожидается в Беларуси в выходные. Об этом свидетельствуют данные прогноза республиканского гидрометцентра.

В стране на днях ощутимо похолодало: накануне в разных районах Беларуси усиливался ветер, оранжевый уровень опасности объявлен и на сегодня.

"Внимание! Днем 18 сентября (в пятницу) на большей части территории страны сохранится северо-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду", – предупреждает Белгидромет.

В целом же по республике будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут лишь местами, преимущественно по северо-восточной половине. Днем будет максимум +8..+14°C, на юго-западе потеплеет до +15..+18°C.

В Минске также ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня с вероятностью в 60-70% пройдет кратковременный дождь, в столице тоже усилится ветер. Днем температура воздуха достигнет +11..+13°C, к вечеру опустится до +9..+11°C.

В выходные, судя по прогнозу, ожидается слабое потепление.

"19-20 сентября погоду в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления", – передают синоптики.

В субботу, 19 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь порывистый ветер сохранится в дневные часы. Ночью будет +2..+9°С, днем воздух прогреется до +14..+20°С.

Без осадков при переменной облачности будет и в воскресенье, 20 сентября. Ветер стихнет, а температурные показатели ожидаются аналогичными: по югу днем температура воздуха может даже достигнуть +22°С.

Согласно предварительному прогнозу, теплая погода сохранится в Беларуси как минимум до середины грядущей рабочей недели, но не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются.