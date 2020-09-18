Депутат Савиных обвинил депутатов Европарламента в политиканстве

Резолюция Европарламента по Беларуси «является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия», заявил журналистам 18 сентября в Минске председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.





«Печально осознавать, что практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в Европе, уступает место банальному политиканству. Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты», — сказал депутат.

17 сентября Европарламент принял резолюцию , в которой не признал итоги президентских выборов в Беларуси и Александра Лукашенко — президентом Беларуси по истечении срока его полномочий (5 ноября).

Европарламент приветствовал созданный по инициативе Светланы Тихановской Координационный совет «как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси».

Евродепутаты осудили белорусские власти «за жестокое подавление мирных протестов в стране», а также призвали к немедленному прекращению насилия и безоговорочному освобождению всех граждан, задержанных по политическим мотивам.

В резолюции поддерживается «требование белорусского народа об организации новых, свободных и справедливых выборов как можно скорее при проведении наблюдения со стороны ОБСЕ и в соответствии с международно признанными стандартами».

Европарламент поддержал санкции ЕС «против лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко».

В резолюции также содержится призыв к Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку не выдавать никаких средств действующему белорусскому режиму.

Документ также содержит ряд других мер.

За принятие резолюции проголосовало 574 евродепутата, против — 37, воздержались — 82.