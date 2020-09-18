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Депутат Савиных обвинил депутатов Европарламента в политиканстве
Источник материала: Навiны
Резолюция Европарламента по Беларуси «является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия», заявил журналистам 18 сентября в Минске председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.
«Печально осознавать, что практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в Европе, уступает место банальному политиканству. Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты», — сказал депутат.
17 сентября Европарламент
Европарламент приветствовал созданный по инициативе Светланы Тихановской Координационный совет «как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси».
Евродепутаты осудили белорусские власти «за жестокое подавление мирных протестов в стране», а также призвали к немедленному прекращению насилия и безоговорочному освобождению всех граждан, задержанных по политическим мотивам.
В резолюции поддерживается «требование белорусского народа об организации новых, свободных и справедливых выборов как можно скорее при проведении наблюдения со стороны ОБСЕ и в соответствии с международно признанными стандартами».
Европарламент поддержал санкции ЕС «против лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко».
В резолюции также содержится призыв к Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку не выдавать никаких средств действующему белорусскому режиму.
Документ также содержит ряд других мер.
За принятие резолюции проголосовало 574 евродепутата, против — 37, воздержались — 82.
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Резолюция Европарламента по Беларуси «является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия», заявил журналистам 18 сентября в...
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