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Доллар падает, а евро растет утром в пятницу
Источник материала: Навiны
Американская валюта продолжает терять в весе на открытии торгов на БВФБ 18 сентября.
Свои сессии три основные иностранные валюты начали следующим образом:
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Американская валюта продолжает терять в весе на открытии торгов на БВФБ 18 сентября. Свои сессии три основные иностранные валюты начали следующим образом:
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