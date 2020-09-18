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Доллар падает, а евро растет утром в пятницу

18.09.2020 10:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта продолжает терять в весе на открытии торгов на БВФБ 18 сентября.

Свои сессии три основные иностранные валюты начали следующим образом:

  • доллар — 2,5635 белорусского рубля (-0,012 пункта);
  • российский рубль — 3,4224 белорусского рубля за 100 российских (-0,0034 пункта);
  • евро — 3,0413 белорусского рубля (+0,0047 пункта).
 
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Американская валюта продолжает терять в весе на открытии торгов на БВФБ 18 сентября. Свои сессии три основные иностранные валюты начали следующим образом:
 
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