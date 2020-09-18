В ГПК рассказали, что происходит на границе

«Охрана Государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов», — сообщил Государственный пограничный комитет утром 18 сентября в своем телеграм-канале.





«Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», — говорится в сообщении.

Как пояснил БелаПАН пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский, «усиленный вариант службы — это больше проверок в пограничной зоне и на полосе, это больше внимания, больше досмотровых мероприятий». «Эти мероприятия в принципе уже проводили в усиленном варианте на многих направлениях и раньше. Ничего сверхъестественного и нового со стороны пограничной службы нет», — добавил он.

Накануне Александр Лукашенко, выступая на форуме в свою поддержку «Женщины за Беларусь», заявил о закрытии границ с Западом путем переброски армии. «Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем не много приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей . Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.

«Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны «Славянское братство-2020», а также нами принято решение о том, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа», — заявил оратор.

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!» — призвал Лукашенко участниц форума.

Заявление Лукашенко в тот же день прокомментировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, «решение захватившего власть президента Лукашенко» о закрытии границ с Польшей и Литвой вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие внешней угрозы. «Поскольку предыдущие заявления не оказались полностью реальными, необходимо также посмотреть, что подразумевается под этими заявлениями. Желание любой ценой продемонстрировать, что ему есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести. И то, что половина армии отправляется на охрану границ, на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью... Пока что сложно что-то комментировать, когда неадекватные решения принимает человек, недостаточно разбирающийся в ситуации», — сказал глава литовского МИД.

Резко отреагировал в «Твиттере» на слова Лукашенко и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков — он назвал их бредом и посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться». «Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — написал Аваков.