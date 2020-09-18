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В ГПК рассказали, что происходит на границе
Источник материала: Навiны
«Охрана Государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов», — сообщил Государственный пограничный комитет утром 18 сентября в своем телеграм-канале.
«Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», — говорится в сообщении.
Как пояснил БелаПАН пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский, «усиленный вариант службы — это больше проверок в пограничной зоне и на полосе, это больше внимания, больше досмотровых мероприятий». «Эти мероприятия в принципе уже проводили в усиленном варианте на многих направлениях и раньше. Ничего сверхъестественного и нового со стороны пограничной службы нет», — добавил он.
Накануне Александр Лукашенко, выступая на форуме в свою поддержку «Женщины за Беларусь»,
«Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны «Славянское братство-2020», а также нами принято решение о том, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа», — заявил оратор.
«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!» — призвал Лукашенко участниц форума.
Заявление Лукашенко в тот же день
Резко отреагировал в «Твиттере» на слова Лукашенко и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков — он назвал их бредом и посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться». «Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — написал Аваков.
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«Охрана Государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов»,...
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