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Представительница Хельсинкского фонда по правам человека: в Беларуси происходит дефолт права

18.09.2020 10:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представительница Хельсинкского фонда по правам человека Ольга Саломатова, которая провела в Беларуси больше месяца, считает, что сегодня в республике «происходит дефолт права»: «Здесь создана система террора, происходит интенсивное насилие».

«Право на защиту и ситуация с адвокатами ярко иллюстрирует происходящее сейчас в Беларуси как глубокий правовой кризис, — приводит spring96.org слова Саломатовой. — Отношение к адвокатам примерно такое, как к формальному представителю обороны, которого тоже можно лишить всего».

Она отметила, что адвокатов не пускали и не пускают к административно задержанным, им не сообщают о том, где и когда будут происходить суды над подзащитными. Их не пускают в РУВД, когда там пытают и запугивают задержанных. Адвокатов вообще не допускали на так называемые «конвейерные» суды, которые происходили не в помещениях суда, а проходили в местах несвободы.

 
 
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Представительница Хельсинкского фонда по правам человека Ольга Саломатова, которая провела в Беларуси больше месяца, считает, что сегодня в республике...
 
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