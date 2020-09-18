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Глава МИД Литвы о поведении Лукашенко: это реакция на ситуацию неадекватного человека
18.09.2020 10:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что заявления президента Беларуси о закрытии границ и укрепление их контроля – это неадекватная реакция.
"Такие заявления уже были и до этого – о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит - закрытие границ для грузов, людей или что-то еще", – сказал
У Линкявичюса беспокойство вызвало заявление о переброске армии к границам. "Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека", - отметил министр. Лукашенко в четверг вечером заявил, что закрывает границы с Западом и усиливает контроль на границе с Украиной. Кроме того, он заявил, что пошлет "половину армии" на укрепление западных границ. Глава Литовской службы охраны госграницы Рустам Любаев в пятницу утром сказал, что движение через границу с Беларусью проводит в прежнем режиме.
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Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что заявления президента Беларуси о закрытии границ и укрепление их контроля – это...
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