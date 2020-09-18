«Новый уровень отрыва от реальности». Тихановская жестко раскритиковала Лукашенко

Источник материала: KYKY

Вчера так называемый президент Лукашенко заявил, что «закрывает государственную границу с Литвой и Польшей» и усиливает ее с «братской Украиной». Из-за этого многие беларусы в панике возвращались в страну или выезжали из нее – или уже построили такие срочные планы.

Светлана Тихановская решила прокомментировать этот «брос» в своем телелеграм-канале «Пул Первой».

«Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов – в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи – наши друзья. Все беларусы – один народ».