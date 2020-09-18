﻿ «Новый уровень отрыва от реальности». Тихановская жестко раскритиковала Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Новый уровень отрыва от реальности». Тихановская жестко раскритиковала Лукашенко

18.09.2020 11:25 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера так называемый президент Лукашенко заявил, что «закрывает государственную границу с Литвой и Польшей» и усиливает ее с «братской Украиной». Из-за этого многие беларусы в панике возвращались в страну или выезжали из нее – или уже построили такие срочные планы. 

Светлана Тихановская решила прокомментировать этот «брос» в своем телелеграм-канале «Пул Первой». 

«Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов – в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи – наши друзья. Все беларусы – один народ». 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера так называемый президент Лукашенко заявил, что «закрывает государственную границу с Литвой и Польшей» и усиливает ее с «братской Украиной». Из-за...
 
Новости дня
Новости разные
 
На свободу вышел председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика