﻿ Ура! Представитель президиума КС вышел из СИЗО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ура! Представитель президиума КС вышел из СИЗО

18.09.2020 11:25 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Глава стачкома МТЗ, представитель президиума КС Сергей Дылевский вышел из СИЗО. Теперь, кроме писательницы Светланы Алексиевич, которая не участвует в деятельности КС по состоянию здоровья, Сергей единственный представитель КС в Беларуси и на свободе. 

Первое, что сделал Сергей, – обнял своего ребенка. А затем уехал с семьей. 

Напомним, суммарно Сергей пробыл за решеткой 25 суток, потому что судили его дважды. Дылевского задержал задержал ОМОН 24 августа. 25 августа был суд – его признали виновным по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.

3 сентября Сергей должен был выйти на свободу, но почему-то снова отправился в суд – как потом выяснилось, против него начали новое административное дело, но по все той же ст. 23.34 КоАП. Итог – 15 суток. 

Наконец, сегодня, 18 сентября, Сергей вышел на свободу. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава стачкома МТЗ, представитель президиума КС Сергей Дылевский вышел из СИЗО. Теперь, кроме писательницы Светланы Алексиевич, которая не участвует в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы не были на побегушках у частников». Лукашенко высказался о работе стройорганизаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика