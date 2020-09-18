Ура! Представитель президиума КС вышел из СИЗО

Источник материала: KYKY

Глава стачкома МТЗ, представитель президиума КС Сергей Дылевский вышел из СИЗО. Теперь, кроме писательницы Светланы Алексиевич, которая не участвует в деятельности КС по состоянию здоровья, Сергей единственный представитель КС в Беларуси и на свободе.

Первое, что сделал Сергей, – обнял своего ребенка. А затем уехал с семьей.

Напомним, суммарно Сергей пробыл за решеткой 25 суток, потому что судили его дважды. Дылевского задержал задержал ОМОН 24 августа. 25 августа был суд – его признали виновным по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.

3 сентября Сергей должен был выйти на свободу, но почему-то снова отправился в суд – как потом выяснилось, против него начали новое административное дело, но по все той же ст. 23.34 КоАП. Итог – 15 суток.

Наконец, сегодня, 18 сентября, Сергей вышел на свободу.