Юрий Дудь сделал с NEXTA самое оппозиционное интервью

Источник материала: KYKY

Один из главных интервьюеров России Юрий Дудь решил поговорить с беларусом, который, благодаря решению «властей» отключить интернет, смог раскачать свой телеграм-канал до двух миллионов пользователей. Речь про Степана Светлова, которые многие из вас знают как NEXTA.

Как пишет сам Дудь в описании видео, у него вышло интервью про главное медиа белорусского протеста.

Если вы не знаете, как начинал Степан и его канал, до просмотра видео с Дудем почитайте интервью NEXTA для KYKY, которое мы записывали только в самом начале его успеха.