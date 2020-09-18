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Юрий Дудь сделал с NEXTA самое оппозиционное интервью

18.09.2020 11:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Один из главных интервьюеров России Юрий Дудь решил поговорить с беларусом, который, благодаря решению «властей» отключить интернет, смог раскачать свой телеграм-канал до двух миллионов пользователей. Речь про Степана Светлова, которые многие из вас знают как NEXTA. 

Как пишет сам Дудь в описании видео, у него вышло интервью про главное медиа белорусского протеста. 

Если вы не знаете, как начинал Степан и его канал, до просмотра видео с Дудем почитайте интервью NEXTA для KYKY, которое мы записывали только в самом начале его успеха. 

«90% людей хотят остаться анонимами. Все боятся, но многие даже не знают, чего». Большое интервью с создателем Telegram-канала NEXTA»

 
 
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Один из главных интервьюеров России Юрий Дудь решил поговорить с беларусом, который, благодаря решению «властей» отключить интернет, смог раскачать свой...
 
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