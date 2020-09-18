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ГПК прокомментировал «закрытие границ»
Источник материала: БДГ
В Госпогранкомитете дали комментарий касательно вчерашнего громкого заявления Александра Лукашенко о закрытии границы Беларуси с Польшей и Литвой.
ГПК дал первый официальный комментарий касательно заявления Лукашенко о переброске армии на западные границы страны для их закрытия.
«Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», - сообщается в телеграмм-канале ведомства.
Накануне вечером Александр Лукашенко
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В Госпогранкомитете дали комментарий касательно вчерашнего громкого заявления Александра Лукашенко о закрытии границы Беларуси с Польшей и Литвой.
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