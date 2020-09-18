ГПК прокомментировал «закрытие границ»

В Госпогранкомитете дали комментарий касательно вчерашнего громкого заявления Александра Лукашенко о закрытии границы Беларуси с Польшей и Литвой.

ГПК дал первый официальный комментарий касательно заявления Лукашенко о переброске армии на западные границы страны для их закрытия.

«Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», - сообщается в телеграмм-канале ведомства.