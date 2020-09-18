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ГПК прокомментировал «закрытие границ»

18.09.2020 11:27 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Госпогранкомитете дали комментарий касательно вчерашнего громкого заявления Александра Лукашенко о закрытии границы Беларуси с Польшей и Литвой.

ГПК дал первый официальный комментарий касательно заявления Лукашенко о переброске армии на западные границы страны для их закрытия. 

«Охрана Государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», - сообщается в телеграмм-канале ведомства.

Накануне вечером Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной, по его словам, будет усилена белорусскими войсками.

 
 
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В Госпогранкомитете дали комментарий касательно вчерашнего громкого заявления Александра Лукашенко о закрытии границы Беларуси с Польшей и Литвой.
 
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