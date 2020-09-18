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На свободу вышел председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский

18.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти решились выпустить на свободу председателя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, который ко всему прочему является членом президиума созданного Светланой Тихановской Координационного совета.

Дылевский был задержан вместе с членом президиума Координационного Ольгой Ковальковой и 25 августа приговорен к административному аресту на 10 суток за организацию несакционированного мероприятия.

Дылевского и Ковалькову не освободили 3 сентября, а отправили в суд, где приговорили еще на 15 суток административного ареста за нарушение порядка проведения мероприятия, совершенное повторно в течение года.

Позже Ковалькову вывезли в Польшу, а Дылевского оставили отбывать административное наказание.

 
 
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Белорусские власти решились выпустить на свободу председателя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, который ко всему прочему является членом президиума созданного...
 
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