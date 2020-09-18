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Лукашенко поддержал цены на готовое жилье в Минске

18.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня оказал поддержку ценам на готовое жилье в Минске, снижения цен можно не ждать.

Правитель сегодня в очередной раз потребовал развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска и сократить жилищное строительство в Минске, чтобы не перенаселять столицу.

"Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране", - потребовал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко сегодня оказал поддержку ценам на готовое жилье в Минске, снижения цен можно не ждать.
 
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