Лукашенко поддержал цены на готовое жилье в Минске

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня оказал поддержку ценам на готовое жилье в Минске, снижения цен можно не ждать.

Правитель сегодня в очередной раз потребовал развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска и сократить жилищное строительство в Минске, чтобы не перенаселять столицу.

"Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране", - потребовал Лукашенко.