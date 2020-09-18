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Amnesty потребует от ООН расследования нарушения прав человека в Беларуси

18.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В ответ на эскалацию кризиса с правами человека в Беларуси представители Amnesty International выступят 18 сентября на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) c просьбой предпринять решительные действия для расследования продолжающегося подавления начавшихся после выборов протестов и приведения виновных в массовых нарушениях прав человека к ответственности.

Amnesty International также воспользуется срочными дебатами по Беларуси, которые СПЧ ООН согласился провести на этой неделе, чтобы обратить внимание на последовательный отказ Беларуси на протяжении многих лет в полной мере сотрудничать с Советом, в том числе со специальным докладчиком по Беларуси, чей мандат был установлен этим органом ООН, говорится в заявлении Amnesty International.

«Беларусь слишком долго и без достаточных последствий отказывалась сотрудничать со специальным докладчиком по Беларуси, несмотря на нарушения, свидетелями которых мы являлись и которые документировались в течение многих лет. В настоящее время ситуация ухудшилась и превзошла всё, что мы видели за три десятилетия независимости страны», - сказала Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Главный орган ООН по правам человека должен дать чёткий сигнал о том, что международное сообщество не потерпит нарушений прав человека, особенно в тех масштабах, в которых правительство Александра Лукашенко обрушило их на свой народ. Мир должен встать на сторону жертв нарушений прав человека в Беларуси и поддержать их стремление к справедливости. Совет должен начать расследование этих нарушений прав человека и оказать максимальное давление на белорусские власти, чтобы привлечь виновных к ответственности», - добавила она.

26 августа Amnesty International и 16 других международных и белорусских НКО призвали СПЧ ООН принять срочные меры в связи с кризисом в области прав человека в Беларуси, в том числе начать международное расследование продолжающихся нарушений прав человека.

 
 
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В ответ на эскалацию кризиса с правами человека в Беларуси представители Amnesty International выступят 18 сентября на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) c...
 
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