Спикер Госдумы РФ признал, что отравление Навального помешало прибрать к рукам Беларусь

Источник материала: АФН

Отравление российского оппозиционера Навального испортило планы России на более активное вмешательство в Беларусь.

Такое заявление допустил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя принятую вчера Европарламентом резолюцию по Навальному.

"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств", - заявил Володин, сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

"Западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более, у нас есть договорные отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Беларуси. На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным - для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Беларуси", - подчеркнул Володин.

Резолюцию Европарламента по Беларуси он расценил не только как «грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и [как] попытку подменить собой народ Беларуси".

Спикер Госдумы не уточнил, что стоит за фразой «действий нашей страны по защите Беларуси», то есть о каких действиях России по защите Беларуси идет речь.

Как сообщалось, для защиты режима Лукашенко Россия сформировала у границы специальный резерв силовиков, которых планировалось отправить в Беларусь в случае массовых беспорядков. Помимо вербальной поддержки Лукашенко, следующим уровнем заботы России о соседней стране могло стать только военное вторжение в том или ином виде.