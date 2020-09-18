Белорусский рубль укрепился к доллару на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 18 сентября 2020 года евро возобновил рост.

Так, доллар подешевел на 1,18 копейки до 2,5637 рубля. Объём торгов на данный момент $14,1 млн.

Евро подорожал на 0,5 копейки до 3,0415 рубля, при объеме торгов в 6 млн. евро.

Российский рубль подешевел на 0,34 копейки до 3,4224 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 0,8 млн. российских рублей.