Не удивляйтесь: В Беларуси утверждены автомобильные регистрационные знаки нового образца

Вроде все как и прежде: белый фон, черные символы, флаг, обозначение BY. Вот только BY — зеленого цвета. Мы стали выяснять, что это за необычные регистрационные знаки. Оказалось — теперь так выглядят белорусские автомобильные номера нового образца.







