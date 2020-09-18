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Не удивляйтесь: В Беларуси утверждены автомобильные регистрационные знаки нового образца
Источник материала: Партизан
Читатели присылают фотографии с автомобильными номерами, которых раньше в Беларуси не видели.
Вроде все как и прежде: белый фон, черные символы, флаг, обозначение BY. Вот только BY — зеленого цвета. Мы стали выяснять, что это за необычные регистрационные знаки. Оказалось — теперь так выглядят белорусские автомобильные номера нового образца.
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Читатели присылают фотографии с автомобильными номерами, которых раньше в Беларуси не видели.
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