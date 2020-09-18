ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заико: Путин и Лукашенко 4 часа обсуждали не введение российского рубля и не кредит

18.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Объявленным итогом 4-часовых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко стал 1,5-миллиардный кредит, который пообещал российский президент. О чем еще могли говорить 4 часа за закрытыми дверьми?

Заико: Путин и Лукашенко 4 часа обсуждали не введение российского рубля и не кредит

Что произошло?

14 августа Александр Лукашенко улетел в Россию. Не в Москву, как планировалось изначально, а в Сочи, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Формат их был весьма необычен – пара высоких чиновников общалась тет-а-тет, даже без премьер-министров.

Не пригласили хозяева на курорт и традиционную информационную свиту – десятки журналистов остались в столицах. Не было и пресс-конференции по итогам весьма длительного (более 4 часов) общения Путина и Лукашенко. Тем не менее, Владимир Путин в итоге заявил, что Беларуси будет выделен кредит в $1,5 млрд, как оказалось – «с сюрпризом».

Может ли российский рубль в качестве единой валюты спасти нашу экономику, и о чем могли беседовать, заперевшись, двое старых знакомых – об этом Myfin.by рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия», профессор Леонид Заико.

Экономику рублем не спасешь

Спасет ли российский рубль нашу экономику? А зачем ее спасать? Она в отличном состоянии! Ее надо просто избавить от некомпетентных людей, которые пытаются ею руководить, не являясь экономистами, коих за 20 лет вузы нашей страны выпустили около 100 тысяч. 

Инженеры в области лесоводства, техники по электрификации сельского хозяйства, специалисты по производству молока – кто только не руководил и не руководит нашей экономикой.

Долг платежом красен

Что касается продолжительнейшей беседы, думаю, что экономические вопросы Лукашенко с Путиным точно 4 часа не обсуждали. Потому что цена на нефть растет, спотовый газ в ЕС дорожает – дела у Кремля идут неплохо. Да и вообще, фраза «Путин обсуждает с Лукашенко экономические проблемы» звучит примерно так же, как «Путин и Лукашенко обсудили жизнь на Марсе». 

Цена на нефть и цена на газ – что они еще могли обсудить? Да еще то, как нам отдать долги России. По моему мнению, Путин был более рационален, а Лукашенко – более эмоционален при этом 4-часовом разговоре.

Что реально могли обсуждать в Сочи?

А главный вопрос обсуждения понятен – 

создание технологий свертывания протестных настроений в Беларуси. 

Думаю, у Путина есть варианты, подготовленные службой внешней разведки и аналитическими центрами Москвы и президентской администрации. Это был профессиональный разговор о том, как надо вывести Лукашенко из острого кризиса.

А точнее о том, как обеспечить Лукашенко мягкую посадку в одной из стран – Китае или России, как спокойно перевезти семью, какие выставить реперные точки, определяя – начала или нет Беларусь катиться в преисподнюю. 

И самый лучший вариант был бы такой: Лукашенко пишет заявление и по состоянию здоровья выезжает на лечение. В Китай или Россию – года на два.

Оставаться нельзя, а уйти надо, – а как? Вот это и обсуждали.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объявленным итогом 4-часовых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко стал 1,5-миллиардный кредит, который пообещал российский президент. О чем еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представлен водородный концепт-тягач Mercedes-Benz GenH2 Truck
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика