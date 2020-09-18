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Honda разорвало после удара — пассажир погиб, пьяный водитель скрылся, но был задержан (обновлено)

18.09.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В СК сообщили подробности аварии, которая произошла 12 июля в Витебске. Автомобиль Honda съехал в кювет и врезался в дерево. В машине находились 31-летний водитель и 32-летний пассажир — последний в результате ДТП погиб. Следователи установили: водитель был пьян, а скорость авто составляла почти 115 км/ч.

Honda разорвало после удара — пассажир погиб, пьяный водитель скрылся, но был задержан (обновлено)

«В день трагедии водитель вместе с другом распивали спиртные напитки по случаю семейного праздника дома у последнего, — сообщили сегодня в Следственном комитете. — Когда после застолья автомобилист вернулся домой, он обнаружил, что забыл некоторые вещи в гостях, в связи с чем решил вернуться на место празднования на автомобиле. Забрав оставленные вещи, он уехал с другом, и на обратном пути произошла авария».

Honda разорвало после удара — пассажир погиб, пьяный водитель скрылся, но был задержан (обновлено)

«Нетрезвый автомобилист не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на придорожное дерево, — уточнили в СК. — В результате ДТП 32-летний пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм скончался. Водитель с места аварии скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции по месту своего жительства».

Honda разорвало после удара — пассажир погиб, пьяный водитель скрылся, но был задержан (обновлено)

Согласно результатам освидетельствования, в крови водителя обнаружено 1,65 промилле алкоголя. С помощью следственного эксперимента установили, что скорость, с которой двигался автомобиль перед происшествием, составляла 114,65 км/ч. Установлено, что в 2018 году обвиняемый был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Honda разорвало после удара — пассажир погиб, пьяный водитель скрылся, но был задержан (обновлено)

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса («Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Витебск
 
 
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В СК сообщили подробности аварии, которая произошла 12 июля в Витебске. Автомобиль Honda съехал в кювет и врезался в дерево. В машине находились 31-летний водитель и...
 
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