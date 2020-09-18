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Гайд для замерзающих. Теплая подборка
Источник материала: Onliner
Никто и не заметил, как закончилось лето. Еще более неожиданным стало похолодание: дома уже не так тепло и уютно, а батареи включать еще рано. В этой подборке мы собрали для вас интересные варианты, как согреться холодными вечерами. Обогреватели на любой вкус и бюджет, теплые пледы и грелки-массажеры помогут справиться с тоской по теплу. Ну и, пользуясь случаем, напоминаем о нашей
Обогреватели
Начнем с обогревателей. Спрос на них уже начал уверенно расти. Для удобства разделим модели по группам в зависимости от принципа работы. Забегая наперед, отметим, что мы сознательно не добавляли в подборку инфракрасные обогреватели, потому что такие приборы чаще используются либо в промышленных и офисных помещениях, либо в беседках. Также на этот раз мы не включали сюда настольные бытовые модели: толку от них не сильно много. Остановимся на трех самых популярных категориях.
Тепловентиляторы
Немного теории. Внутри тепловентилятора установлена металлическая спираль, которая нагревается и через которую принудительно подается воздух. Это позволяет достаточно быстро прогреть помещение. Однако есть у данного типа и минусы: во-первых, некоторые модели могут быть достаточно шумными, а во-вторых, в процессе обогрева воздух может становиться слишком сухим.
Если эти минусы вас не отпугнули и вы готовы быстро греться, несмотря ни на что, предлагаем вам рассмотреть следующие модели. Первая —
Интересными решениями, на наш взгляд, являются настенные тепловентиляторы. Выглядит конструкция примерно так же, как внутренний блок кондиционера, однако работает только на обогрев. Летом в жару прибор может использоваться как обычный вентилятор, в режиме обдува без нагрева. Пульт дистанционного управления позволяет задавать желаемую температуру, а ее значение будет отображаться на дисплее.
тепловентилятор, 1500 Вт, термостат, управление механическое, площадь обогрева 20 м2
тепловентилятор, 2000 Вт, термостат, очистка воздуха, управление механическое, площадь обогрева 20 м2
тепловентилятор, 2000 Вт, термостат, возможность крепления на стену, управление электронное, площадь обогрева 20 м2
тепловентилятор, 2000 Вт, термостат, возможность крепления на стену, управление сенсорное, площадь обогрева 20 м2, влагозащищенный корпус
Масляные обогреватели
Батарея в мире обогревателей — нагревается дольше, но и температуру держит очень уверенно! Внутри металлического корпуса, заполненного маслом, находится электрическая спираль, которая это масло нагревает, а оно, в свою очередь, нагревает корпус прибора. Данный тип обогревателей не «сжигает» и не сушит воздух, что имеет огромное значение при долгом его использовании. Однако следует иметь в виду, что температура корпуса может быть слишком высокой, а это небезопасно, например, для детей и домашних животных.
Неплохой вариант —
масляный радиатор, 1500 Вт, термостат, управление механическое, площадь обогрева 20 м2, влагозащищенный корпус
масляный радиатор, 2000 Вт, термостат, управление механическое, площадь обогрева 25 м2
масляный радиатор, 1500 Вт, термостат, управление механическое, площадь обогрева 15 м2
масляный радиатор, 1500 Вт, термостат, управление механическое, площадь обогрева 20 м2
Конвекторы
Принцип работы электрического конвектора основан на естественной циркуляции (конвекции) воздуха. Конвектор устроен таким образом, что поступающий из нижних и боковых отверстий воздух нагревается после прохождения через нагревательный элемент, а затем выходит через отверстия, расположенные на лицевой панели прибора. Данный тип обогревателей ввиду отсутствия в нем вентилятора рассчитан скорее на поддержание комфортной температуры воздуха, чем на быстрый прогрев помещения. Однако плюсы у такого типа устройств также очевидны: например, бесшумная работа и относительно невысокий нагрев корпуса.
Сравнительно бюджетным, но довольно популярным решением выглядит
конвектор, 1500 Вт, термостат, возможность крепления на стену, управление механическое, площадь обогрева 18 м2
конвектор, 1500 Вт, термостат, возможность крепления на стену, управление механическое, площадь обогрева 20 м2
отопительный модуль конвектора, 1500 Вт, возможность крепления на стену, площадь обогрева 20 м2, влагозащищенный корпус
конвектор, 1500 Вт, термостат, возможность крепления на стену, управление электронное, площадь обогрева 15 м2, влагозащищенный корпус
конвектор, 1500 Вт, термостат, возможность крепления на стену, управление электронное, площадь обогрева 20 м2, влагозащищенный корпус
Электроростыня и электроодеяло
Современные грелки — это уже далеко не бутылки с теплой водой. И даже не просто классические электрогрелки. С развитием технологий и фантазии им на смену пришли электрические простыни. По сути, это та же электрогрелка, но выполненная уже в форм-факторе и размере обычных постельных принадлежностей.
Например, электрическая простыня
электрическая простыня, 70 Вт, регулировка нагрева (3 режима), питание: сеть 220В
электрическая простыня, 60 Вт, регулировка нагрева (3 режима), питание: сеть 220В
Тем, кто любит тепло сверху, а не снизу, советуем присмотреться к электроодеялам. Подробный обзор таких штук, кстати,
электрическое одеяло, 120 Вт, регулировка нагрева (2 режима), питание: сеть 220В
электрическое одеяло, 100 Вт, регулировка нагрева (6 режимов), питание: сеть 220В
Грелка для ног и плед
Если жизнь заставляет вас часто выбираться из кровати, а ностальгия по теплой постельке не дает вам покоя, есть и менее экзотические варианты. Электрическая грелка для ног
электрическая грелка для ног, 20 Вт, с массажем, питание: сеть 220В
электрическая грелка для ног, 15 Вт, регулировка нагрева (2 режима), с массажем, питание: сеть 220В
Ну и напоследок для тех, кто готов инвестировать в согревание минимум денег, но при этом постоянно мерзнет, дадим ссылку на наш относительно молодой, но при этом популярный раздел
плед (классический), 150x200, 300 г/м², черный
плед (классический), 150x200, бежевый
плед (классический), 180x200, 320 г/м², бордовый
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Никто и не заметил, как закончилось лето. Еще более неожиданным стало похолодание: дома уже не так тепло и уютно, а батареи включать еще рано. В этой подборке мы...
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