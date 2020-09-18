Гайд для замерзающих. Теплая подборка

Источник материала: Onliner

Никто и не заметил, как закончилось лето. Еще более неожиданным стало похолодание: дома уже не так тепло и уютно, а батареи включать еще рано. В этой подборке мы собрали для вас интересные варианты, как согреться холодными вечерами. Обогреватели на любой вкус и бюджет, теплые пледы и грелки-массажеры помогут справиться с тоской по теплу. Ну и, пользуясь случаем, напоминаем о нашей рекламной игре . Каждую неделю пять счастливчиков, оплативших заказ картой Visa через Onliner Pay, выиграют по 2,5 тыс. рублей. А в конце игры одному из участников достанется суперприз — 25 тыс. белорусских рублей! Отличный повод заказать что-то прямо сейчас. Итак, поехали.

Обогреватели

Начнем с обогревателей. Спрос на них уже начал уверенно расти. Для удобства разделим модели по группам в зависимости от принципа работы. Забегая наперед, отметим, что мы сознательно не добавляли в подборку инфракрасные обогреватели, потому что такие приборы чаще используются либо в промышленных и офисных помещениях, либо в беседках. Также на этот раз мы не включали сюда настольные бытовые модели: толку от них не сильно много. Остановимся на трех самых популярных категориях.

Тепловентиляторы

Немного теории. Внутри тепловентилятора установлена металлическая спираль, которая нагревается и через которую принудительно подается воздух. Это позволяет достаточно быстро прогреть помещение. Однако есть у данного типа и минусы: во-первых, некоторые модели могут быть достаточно шумными, а во-вторых, в процессе обогрева воздух может становиться слишком сухим.

Если эти минусы вас не отпугнули и вы готовы быстро греться, несмотря ни на что, предлагаем вам рассмотреть следующие модели. Первая — Ballu BFH/C-31 . Это напольный тепловентилятор с механическим управлением и двумя уровнями мощности. Без лишних наворотов, но и цена достаточно демократичная. Timberk TFH F20VVC также устанавливается на пол, однако, в отличие от предыдущей модели, имеет еще и функцию вращения, что позволяет более равномерно нагревать помещение без необходимости передвигать прибор. Помимо всего прочего, производитель также заявляет функцию очистки воздуха, однако стоит учитывать, что это далеко не основное предназначение девайса.

Интересными решениями, на наш взгляд, являются настенные тепловентиляторы. Выглядит конструкция примерно так же, как внутренний блок кондиционера, однако работает только на обогрев. Летом в жару прибор может использоваться как обычный вентилятор, в режиме обдува без нагрева. Пульт дистанционного управления позволяет задавать желаемую температуру, а ее значение будет отображаться на дисплее. Timberk T-FH2-B10MC-W — свежая модель (и относительно бюджетная). Для тех, кто готов переплатить за бренд и предпочитает иной дизайн, предлагаем обратить внимание на Electrolux EFH/W-9020 .





Масляные обогреватели

Батарея в мире обогревателей — нагревается дольше, но и температуру держит очень уверенно! Внутри металлического корпуса, заполненного маслом, находится электрическая спираль, которая это масло нагревает, а оно, в свою очередь, нагревает корпус прибора. Данный тип обогревателей не «сжигает» и не сушит воздух, что имеет огромное значение при долгом его использовании. Однако следует иметь в виду, что температура корпуса может быть слишком высокой, а это небезопасно, например, для детей и домашних животных.

Неплохой вариант — Ballu Cube BOH/CB-07W 1500 . Прибор имеет семь секций нагрева и рассчитан на помещение примерно в 20 «квадратов». Ножки не только надежно защищают обогреватель от опрокидывания, но и позволяют без труда перемещать его между помещениями. Возможно, кому-то придется по душе более стильный внешне белоснежный девятисекционный Royal Clima Bergamo ROR-B9-2000M. Обогреватель оснащен тремя режимами нагрева воздуха (мягкий, средний и интенсивный) — потребитель может выбрать наиболее подходящий для него, исходя из собственных предпочтений и требований.

Electrolux Sphere EOH/M-6157 — модель от более известного бренда. Однако внешне и конструктивно она мало чем отличается от предыдущих двух. Ну и наконец, Electrolux Line EOH/M-7157 — представитель того же бренда, но другой линейки. Интересен тем, что имеет защитное отключение при опрокидывании: датчик срабатывает уже при наклоне в 45 градусов.





Конвекторы

Принцип работы электрического конвектора основан на естественной циркуляции (конвекции) воздуха. Конвектор устроен таким образом, что поступающий из нижних и боковых отверстий воздух нагревается после прохождения через нагревательный элемент, а затем выходит через отверстия, расположенные на лицевой панели прибора. Данный тип обогревателей ввиду отсутствия в нем вентилятора рассчитан скорее на поддержание комфортной температуры воздуха, чем на быстрый прогрев помещения. Однако плюсы у такого типа устройств также очевидны: например, бесшумная работа и относительно невысокий нагрев корпуса.

Сравнительно бюджетным, но довольно популярным решением выглядит Hyundai H-HV15-15-UI618 . Полтора киловатта мощности позволяют обогревать помещение площадью до 18 квадратных метров. Управление — механическое. Имеется возможность настенного монтажа. Royal Clima Sorento Meccanico REC-S1500M имеет более эффективный нагревательный элемент — стич. Толщина без учета ножек — всего около 7 сантиметров. Отсутствие острых углов не только делает модель интересной внешне, но также защищает детей от травм. Отдельного внимания заслуживают модульные системы.

Electrolux ECH/AG2-1500 T из серии Air Gate Transformer System оснащен компактным нагревательным элементом нового поколения с увеличенной площадью теплоотдачи. Производитель заявляет о наличии технологии, которая удаляет из воздуха бактерии, вирусы, неприятные запахи и аллергены. Невысокая стоимость, известность бренда и стильный дизайн могут определить выбор именно этой модели, но есть кое-что важное. Обратите внимание на то, что для таких систем в базовый комплект входит только отопительный модуль, для работы прибора необходимо добавить в заказ один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (по желанию).

Electrolux Rapid ECH/R-1500 E — это примерно то же устройство, что и выше, но уже готовое к работе «из коробки». Корпус имеет влагозащиту. Блок управления — электронный, встроенный. По желанию может монтироваться на стену либо использоваться с колесиками, входящими в комплект.

Ballu BEP/EXT-1500 — это в первую очередь стильно. Делает его таким черный цвет и материал корпуса — закаленное стекло. Комплектуется пультом дистанционного управления. После незапланированного отключения электричества прибор стартует с сохранением настроек, действовавших на момент отключения. Также для удобства и безопасности использования, если дома есть маленькие дети, возможна блокировка кнопок на панели управления.





Электроростыня и электроодеяло

Современные грелки — это уже далеко не бутылки с теплой водой. И даже не просто классические электрогрелки. С развитием технологий и фантазии им на смену пришли электрические простыни. По сути, это та же электрогрелка, но выполненная уже в форм-факторе и размере обычных постельных принадлежностей.

Например, электрическая простыня БРТЗ ГЭМР-9-60-03 позволяет поддерживать в кровати комфортный микроклимат и регулировать температуру по своему усмотрению. А Beurer TS15, помимо всего прочего, по заявлениям производителя, обладает еще и медицинским эффектом, облегчая боли в мышцах и улучшая кровообращение. Если боитесь, что ваше ложе станет слишком жарким, знайте, что в непредвиденных случаях вас спасет защита от перегрева.





Тем, кто любит тепло сверху, а не снизу, советуем присмотреться к электроодеялам. Подробный обзор таких штук, кстати, выходил у нас пару лет назад. Если коротко, то БРТЗ ГЭМР-9-60 и Beurer HD75 , примерно как и простыни выше, после включения в розетку делают жизнь в кровати определенно жарче.





Грелка для ног и плед

Если жизнь заставляет вас часто выбираться из кровати, а ностальгия по теплой постельке не дает вам покоя, есть и менее экзотические варианты. Электрическая грелка для ног Beurer FWM50 , например, не только согреет ваши ноги холодным вечером, но также сделает вам массаж. Если прочитать вслух, звучит прямо как мечта!





Ну и напоследок для тех, кто готов инвестировать в согревание минимум денег, но при этом постоянно мерзнет, дадим ссылку на наш относительно молодой, но при этом популярный раздел покрывал и пледов . Цвет, размер, материал — тут уже дело вкуса и предпочтений.



