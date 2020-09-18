«Чтобы не были на побегушках у частников». Лукашенко высказался о работе стройорганизаций

Источник материала: Onliner

Лукашенко считает, что стройорганизации с собственной производственной базой должны в первую очередь строить жилье застройщикам государственной формы собственности. Он отметил, что порой имели место факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников и у последних остается основная часть прибыли.

— Чтобы тресты не были на побегушках у частников. С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров, — передает слова Лукашенко БЕЛТА.

При этом он пояснил, что как государственные, так и частные строительные организации, имеющие свою производственную базу, должны в первую очередь привлекаться к жилищному строительству: