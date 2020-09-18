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Представлен «Урал» для поездок на природу втроем

18.09.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Завод ИМЗ разработал особую модификацию мотоцикла Ural Gear Up. Версия получила название Weekender SE и предназначена для любителей совместных вылазок на природу, пишет Drom. Продаваться машина будет только в США по цене от $21 тыс.

Представлен «Урал» для поездок на природу втроем

Новинка отличается яркими цветами, которые недоступны для обычных Gear Up. Схема двухтоновая: насыщенный красный, желтый или зеленый сочетается с белым. Модель рассчитана на троих ездоков (один из них расположится в коляске), оборудована задним экспедиционным багажником, куда можно положить различные вещи, продукты или вязанку дров и закрепить удерживающей сеткой. Вместо багажника можно также установить крепеж для перевозки двух велосипедов.

Представлен «Урал» для поездок на природу втроем

Как и у остальных «Уралов», крутящий момент от двигателя передается на два колеса. На хромированной дуге безопасности установлен дополнительный блок фар, а перед пассажиром — ветровое стекло. Запасное колесо располагается на коляске. Дуги безопасности, пружины стоек и трубчатые бамперы у Weekender SE покрыты хромом.

Представлен «Урал» для поездок на природу втроем

На машину установлен 750-кубовый оппозитный 2-цилиндровый мотор с воздушным охлаждением мощностью 41 л. с. собственного производства ИМЗ. Работает он с 4-скоростной коробкой передач.

Представлен «Урал» для поездок на природу втроем
Представлен «Урал» для поездок на природу втроем

 
 
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Завод ИМЗ разработал особую модификацию мотоцикла Ural Gear Up. Версия получила название Weekender SE и предназначена для любителей совместных вылазок на природу, пишет Drom....
 
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