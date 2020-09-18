Представлен «Урал» для поездок на природу втроем

Источник материала: Onliner

Завод ИМЗ разработал особую модификацию мотоцикла Ural Gear Up. Версия получила название Weekender SE и предназначена для любителей совместных вылазок на природу, пишет Drom . Продаваться машина будет только в США по цене от $21 тыс.





Новинка отличается яркими цветами, которые недоступны для обычных Gear Up. Схема двухтоновая: насыщенный красный, желтый или зеленый сочетается с белым. Модель рассчитана на троих ездоков (один из них расположится в коляске), оборудована задним экспедиционным багажником, куда можно положить различные вещи, продукты или вязанку дров и закрепить удерживающей сеткой. Вместо багажника можно также установить крепеж для перевозки двух велосипедов.





Как и у остальных «Уралов», крутящий момент от двигателя передается на два колеса. На хромированной дуге безопасности установлен дополнительный блок фар, а перед пассажиром — ветровое стекло. Запасное колесо располагается на коляске. Дуги безопасности, пружины стоек и трубчатые бамперы у Weekender SE покрыты хромом.





На машину установлен 750-кубовый оппозитный 2-цилиндровый мотор с воздушным охлаждением мощностью 41 л. с. собственного производства ИМЗ. Работает он с 4-скоростной коробкой передач.







