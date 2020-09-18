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После 15 суток ареста Сергей Дылевский вышел на свободу

18.09.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня член президиума Координационного совета и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский вышел на свободу. С самого утра у СИЗО в Жодино собралось несколько десятков человек — люди пришли, чтобы встретить своих близких или поддержать освобожденных активистов. Сергея отпустили около 10:30 утра. Его встретили объятиями.

Активист вышел из ворот СИЗО, обнял ребенка и тут же уехал. Мужчина выглядел хорошо, улыбался.

После 15 суток ареста Сергей Дылевский вышел на свободу

Напомним, Дылевского осудили по пресловутой статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

После 15 суток ареста Сергей Дылевский вышел на свободу
После 15 суток ареста Сергей Дылевский вышел на свободу

Также на свободу вышла Валерия Уласик — дочь редактора Tut.by, в квартире которой 8 сентября проходил обыск.

После 15 суток ареста Сергей Дылевский вышел на свободу
После 15 суток ареста Сергей Дылевский вышел на свободу

 
 
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Сегодня член президиума Координационного совета и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский вышел на свободу. С самого утра у СИЗО в Жодино собралось несколько десятков...
 
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