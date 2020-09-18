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Двух водителей зажало в машинах в результате разных ДТП
Источник материала: Onliner
Вчера днем спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Н-382 возле деревни Дворцы Каменецкого района. Когда подразделения МЧС прибытии к месту вызова, выяснилось, что легковой Mercedes съехал в кювет и столкнулся с деревом. Внутри оказался зажат водитель.
«Сотрудники с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам, — сообщили в
Также помощь спасателей понадобилась после аварии с участием двух грузовиков в Дзержинском районе: «Столкнулись Iveco и Scania, двигавшиеся в попутном направлении. С помощью специального инструмента из первого автомобиля спасатели деблокировали водителя. Бригадой медиков с травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу».
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Вчера днем спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Н-382 возле деревни Дворцы Каменецкого района. Когда подразделения МЧС...
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