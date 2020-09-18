Двух водителей зажало в машинах в результате разных ДТП

Источник материала: Onliner

Вчера днем спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Н-382 возле деревни Дворцы Каменецкого района. Когда подразделения МЧС прибытии к месту вызова, выяснилось, что легковой Mercedes съехал в кювет и столкнулся с деревом. Внутри оказался зажат водитель.





«Сотрудники с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам, — сообщили в МЧС . — С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу».





Также помощь спасателей понадобилась после аварии с участием двух грузовиков в Дзержинском районе: «Столкнулись Iveco и Scania, двигавшиеся в попутном направлении. С помощью специального инструмента из первого автомобиля спасатели деблокировали водителя. Бригадой медиков с травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу».











