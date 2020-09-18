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Прокуратура отчиталась, как наказывает людей за «незаконное размещение элементов»

18.09.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если недавно товарищества собственников жилых домов сами решали, как благоустроить свой двор и детскую площадку, то в конце лета — начале осени в городе появилась «полиция моды», которая не только снимает все «незаконно размещенные элементы», но и выставляет счет тому, кто их разместил, за расходы государства, потраченные на «демонтаж», а также привлекает нарушителей к административной ответственности. Как несложно догадаться, речь идет о бело-красно-белых флагах и других протестных украшениях, которые так не нравятся силовым ведомствам. Прокуратура отчиталась, сколько раз по таким случаям были задействованы подразделения МЧС и сколько выписано штрафов.

«В прокуратуре города Минска налажен оперативный анализ информации о состоянии правопорядка на территории столицы и в трудовых коллективах организаций. На основании поступивших данных, в том числе из СМИ, столичные прокурорские работники приняли меры для укрепления общественного порядка и усиления необходимых векторов надзора, — говорится на сайте Генпрокуратуры РБ. — В частности, организовано взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов, а также привлечение к административной ответственности граждан, виновных в нарушении правил пользования жилыми помещениями, норм пожарной безопасности, требований законодательства в сфере архитектурной и строительной деятельности».

По данным ведомства, территориальные подразделения МЧС выполнили 87 выездов для снятия размещенных на зданиях «конструкций, не предусмотренных проектной документацией, которые нарушали архитектурно-планировочные решения и создавали угрозу безопасности граждан». За несоблюдение правил пожарной безопасности к ответственности по ст. 23.56 КоАП привлечено 11 физических и 26 юридических лиц.

Кроме того, по указанным фактам органы прокуратуры Минска приняли меры ко взысканию с виновных затрат, которые понесли компетентные органы при «восстановлении противопожарной безопасности».

 
Теги: Минск
 
 
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Если недавно товарищества собственников жилых домов сами решали, как благоустроить свой двор и детскую площадку, то в конце лета — начале осени в городе появилась...
 
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