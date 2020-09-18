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Названы «сроки жизни» PlayStation 4

18.09.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) в интервью The Washington Post обозначил «срок жизни» игровой приставки PlayStation 4, вышедшей еще в 2013 году.


Топ-менеджер дал достаточно развернутое интервью, в котором много говорил про ценообразование готовящейся к релизу PS5, а также рассказал, какие планы у компании по поводу нынешней PS4. По словам Райана, поддержка приставки продлится еще несколько лет.

«Сообщество PS4 продолжит оставаться чрезвычайно важным для нас в течение трех-четырех лет. Многие перейдут на PS5 — на это мы надеемся, если сделаем свою работу хорошо — но десятки миллионов игроков по-прежнему будут пользоваться PS4», — заявил Райан.

Он также добавил, что Sony определилась с ценами на PS5 ранее в этом году, решив продавать одну версию приставки за 399 долларов — то есть, по изначальной стоимости PS4. 3DNews добавляет: касательно обратной совместимости Джим Райан сказал, что компания протестировала «тысячи игр» с текущего консольного поколения. Из них 99% будут доступны на PlayStation 5.

Напомним: Sony назвала официальные цены и дату старта продаж PS5. За цифровую версию консоли без оптического привода просят 399 долларов, за обычную — 499 долларов. Продажи во всем мире начнутся 19 ноября.

Ниже — цены популярных у нас игровых приставок:

 
 
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Топ-менеджер дал достаточно развернутое интервью, в котором много говорил про ценообразование готовящейся к релизу PS5, а также рассказал, какие планы у компании по...
 
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