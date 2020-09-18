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Названы «сроки жизни» PlayStation 4
Источник материала: Tut.by
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) в интервью
Топ-менеджер дал достаточно развернутое интервью, в котором много говорил про ценообразование готовящейся к релизу PS5, а также рассказал, какие планы у компании по поводу нынешней PS4. По словам Райана, поддержка приставки продлится еще несколько лет.
«Сообщество PS4 продолжит оставаться чрезвычайно важным для нас в течение трех-четырех лет. Многие перейдут на PS5 — на это мы надеемся, если сделаем свою работу хорошо — но десятки миллионов игроков по-прежнему будут пользоваться PS4», — заявил Райан.
Он также добавил, что Sony определилась с ценами на PS5 ранее в этом году, решив продавать одну версию приставки за 399 долларов — то есть, по изначальной стоимости PS4.
Напомним: Sony
Ниже — цены популярных у нас игровых приставок:
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Топ-менеджер дал достаточно развернутое интервью, в котором много говорил про ценообразование готовящейся к релизу PS5, а также рассказал, какие планы у компании по...
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