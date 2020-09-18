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Водитель был пьян, превысил скорость: СК завершил расследование смертельного ДТП в Витебске
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебске, в котором погиб мужчина,
Напомним, авария
Следствие установило, что в день трагедии обвиняемый вместе с другом распивали спиртные напитки по случаю семейного праздника дома у последнего. Когда после застолья обвиняемый вернулся домой, он обнаружил, что забыл некоторые вещи в гостях, в связи с чем решил вернуться на место празднования на автомобиле. Забрав оставленные вещи, он уехал с другом, и на обратном пути произошло ДТП.
Медицинское освидетельствование водителя показало 1,65 промилле алкоголя. Также выяснилось, что в 2018 году он уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно следственному эксперименту, скорость, с которой двигался автомобиль перед происшествием, составляла 114,65 км/ч.
По результатам расследования 31-летнему мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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