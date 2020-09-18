Водитель был пьян, превысил скорость: СК завершил расследование смертельного ДТП в Витебске

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебске, в котором погиб мужчина, сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

Напомним, авария произошла вечером 12 июля. 31-летний водитель двигался на Honda CRV по улице Журжевской в Витебске. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП 32-летний пассажир от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции по месту своего жительства.

Следствие установило, что в день трагедии обвиняемый вместе с другом распивали спиртные напитки по случаю семейного праздника дома у последнего. Когда после застолья обвиняемый вернулся домой, он обнаружил, что забыл некоторые вещи в гостях, в связи с чем решил вернуться на место празднования на автомобиле. Забрав оставленные вещи, он уехал с другом, и на обратном пути произошло ДТП.

Медицинское освидетельствование водителя показало 1,65 промилле алкоголя. Также выяснилось, что в 2018 году он уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Фото: СК

Согласно следственному эксперименту, скорость, с которой двигался автомобиль перед происшествием, составляла 114,65 км/ч.

По результатам расследования 31-летнему мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.