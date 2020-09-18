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Amnesty International попросит СПЧ ООН расследовать подавления начавшихся после выборов протестов
Источник материала: Навiны
Делегация Amnesty International выступит 18 сентября на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) с просьбой предпринять решительные действия для расследования подавления начавшихся после выборов протестов и привлечения виновных в массовых нарушениях прав человека к ответственности.
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Делегация Amnesty International выступит 18 сентября на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) с просьбой предпринять решительные действия для расследования...
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