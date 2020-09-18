Amnesty International попросит СПЧ ООН расследовать подавления начавшихся после выборов протестов

Делегация Amnesty International выступит 18 сентября на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) с просьбой предпринять решительные действия для расследования подавления начавшихся после выборов протестов и привлечения виновных в массовых нарушениях прав человека к ответственности.

Как пишет DW , «Amnesty International также воспользуется срочными дебатами по Беларуси, которые СПЧ ООН согласился провести на этой неделе, чтобы обратить внимание на последовательный отказ Беларуси на протяжении многих лет в полной мере сотрудничать с Советом, в том числе со специальным докладчиком по Беларуси, чей мандат был установлен этим органом ООН».