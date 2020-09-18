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Член президиума КС Сергей Дылевский вышел на свободу
Источник материала: Навiны
На свободу после отбытия административного ареста вышел член президиума Координационного совета, руководитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
Всего он провел за решеткой 25 суток (10+15). Дылевский был задержан утром 24 августа возле проходной завода, куда пришел поддержать рабочих.
В настоящее время из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остаются только Сергей Дылевский и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, остальные − либо арестованы по уголовным делам, либо вынуждены были покинуть Беларусь.
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На свободу после отбытия административного ареста вышел член президиума Координационного совета, руководитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
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