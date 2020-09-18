Член президиума КС Сергей Дылевский вышел на свободу

На свободу после отбытия административного ареста вышел член президиума Координационного совета, руководитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Всего он провел за решеткой 25 суток (10+15). Дылевский был задержан утром 24 августа возле проходной завода, куда пришел поддержать рабочих.

В настоящее время из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остаются только Сергей Дылевский и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, остальные − либо арестованы по уголовным делам, либо вынуждены были покинуть Беларусь.