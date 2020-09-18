Савиных: позиция Рады по Беларуси демонстрирует глубину вырождения политического института Украины

Беларусь считает украинский народ братским народом, с которым ее «связывает неразрывная дружба, кровные узы и столетия истории». Об этом заявил журналистам 18 сентября председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных, комментируя решение Верховная рады Украины о непризнании официальных итогов президентских выборов в Беларуси.

Вместе с тем, подчеркнул Савиных, «позиция Верховной рады Украины очень ярко демонстрирует глубину вырождения политического института, который находится под внешним управлением и игнорирует национальные интересы своей страны».

«Эта ситуация укрепляет твердость государственных институтов Беларуси в их противостоянии с внешними силами, которые бесцеремонно нарушают наш суверенитет и право самостоятельного выбора пути развития», — добавил Савиных.

Решение о непризнании официальных итогов президентских выборов в Беларуси было принято Верховной радой Украины на пленарном заседании 15 сентября.

Украинские депутаты отмечали, что выборы не были «ни свободными, ни честными», прошли «в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы».

«Мы считаем недопустимым запугивание оппонентов, их арест, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией», — говорилось в заявлении украинского парламента.

Верховная рада также осудила «применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов», присоединилась к оценкам Евросоюза о «недемократичном характере президентских выборов в Беларуси» и поддержала «введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих».

Украинский парламент призвал белорусские власти «наладить равноправный диалог» с обществом «для поиска путей мирного выхода из нынешнего кризиса». «Одним из вариантов» предлагается организация новых, свободных и демократических выборов с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институций.